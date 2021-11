Precipita da un’impalcatura, morto operaio di 41 anni

Un operaio romeno di 41 anni è precipitato da un’impalcatura in piazzale Gregorio VII, a Roma, zona San Pietro

Dramma sul lavoro a Roma. Un operaio romeno di 41 anni, che lavorava per una ditta elettrica, è morto precipitando da un’impalcatura. L’uomo è caduto in piazzale Gregorio VII, zona San Pietro. L’operaio stava lavorando su un ponteggio tra via della Stazione San Pietro e piazzale Gregorio VII. Non ci sono ancora certezze sulla dinamica dell’incidente. Per diverso tempo l’uomo è stato a terra coperto da un telo.

L’episodio è occorso verso le 12. Sul posto sono sopraggiunte due auto della polizia e il 118. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lo hanno quindi portato in obitorio. Sul posto c’erano anche altri lavoratori dell’impresa elettrica e si sta indagando sull’incidente.

Un incidente di questo genere era occorso solo un mese fa all’Eur, quando a perdere la vita è stato Fabrizio Pietropaoli mentre lavorava su un ponteggio sistemato sulle torri Eur. Per ora non sono noti nome e cognome della vittima, ma pare si tratti di un operaio di origine romena 41enne.