Francia, agenti assaliti con un coltello:«È terrorismo islamico». Assalitore ha permesso di soggiorno italiano

L’assalitore, fermato da un poliziotto francese, avrebbe fatto inni a Maometto. Si trovava in Europa con un permesso di soggiorno italiano

Un uomo algerino ha assalito con un coltello tre poliziotti stamane a Cannes, in Francia. Nessuno dei tre agenti si è ferito, anzi, uno di loro ha sparato all’aggressore e lo ha ferito, neutralizzandolo. La polizia non ha dubbi sull’origine dell’attentato:«È terrorismo islamico». Durante l’aggressione, l’uomo avrebbe fatto inni a Maometto. La polizia ha inoltre comunicato che l’aggressore, 37 anni, era munito di permesso di soggiorno italiano.

L’assalto è occorso di fronte a una stazione di polizia. Un poliziotto ha preso una coltellata ma è riuscito a salvarsi perché indossava un giubbotto antiproiettile. Il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, ha scritto su Twitter che andrà sul posto. Lo stesso ministro ha confermato che si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista. Secondo fonti investigative poliziesche, l’assalto è occorso alle 6:30 di fronte al commissariato di Cannes.

L’uomo ha aperto lo sportello dell’auto in cui c’era uno dei poliziotti e gli ha tirato una coltellata ad altezza torace. Poi ha assalito anche un altro agente sempre a bordo della stessa auto, ma un altro poliziotto è intervenuto e ha sparato all’aggressore, ferendolo gravemente.

L’assalitore, come ha raccontato la stessa polizia francese, si trovava in Europa con un permesso di soggiorno che gli avevano rilasciato in Italia. L’aggressore si chiamava Lakdar B., 37 anni, algerino. Finora era sconosciuto alla polizia.