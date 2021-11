Covid, corte federale stoppa obbligo vaccino in ditte stabilito da Biden

Sospesa in Louisiana dalla corte federale l’obbligo di vaccino anti covid nelle aziende con oltre cento lavoratori come stabilito da Biden

Una corte federale in Louisiana ha stoppato l’obbligo di vaccino nelle ditte che hanno più di cento lavoratori, come aveva invece deciso il presidente Usa Joe Biden. Sono stati parecchi gli stati a fare ricorso contro questa decisione dell’amministrazione Biden, tra cui Texas, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sud e Utah. La quinta corte d’appello di New Orleans ha bloccato il suddetto obbligo parlando di «gravi questioni costituzionali».

Secondo gli stati che hanno fatto ricorso, l’amministrazione Biden non ha alcuna autorità per imporre la suddetta restrizione. Il decreto d’emergenza approvato giovedì scorso impone alla ditte private che hanno più di 100 lavoratori dipendenti, di vaccinare tutto lo staff entro il 4 gennaio 2022.

Sempre secondo la legge varata dall’amministrazione Biden, coloro che non intendo immunizzarsi dovranno indossare la mascherina sul posto di lavoro e fare tamponi frequenti per dimostrare di non essere positivi al Covid19.