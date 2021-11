Covid, Ricciardi: “No al modello austriaco, servirà regola delle due G”

Per il consigliere del ministro Speranza “non abbiamo bisogno del lockdown per i non vaccinati. Dovremo pensare a correggere il Green pass”

Il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza Walter Ricciardi, non ritiene necessaria in Italia l’applicazione del cosiddetto Modello austriaco che prevede il lockdown solo per i non vaccinati. Per Ricciardi “in questo momento non ne abbiamo bisogno perché, di fatto, le misure che attualmente sono state prese, servono a tenere sotto controllo, come sta succedendo, l’epidemia di Covid. Certo con il passare del tempo dovremmo pensarci alla correzione del Green Pass, che attualmente è consentito anche a coloro che hanno un tampone antigenico“.

Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, ricorda che “il tampone antigenico presenta un 30% di falsi negativi, quindi dà un falso senso di sicurezza. E con la variante Delta è estremamente pericoloso perché se una persona con un falso negativo entra all’interno di un ambiente in cui ci sono soggetti suscettibili, fatalmente l’infezione si verifica. Con il passare del tempo, ma è solo una mia opinione personale, dovremo passare alla regola delle due G (guariti e vaccinati, in tedesco) invece che le tre G (guariti, vaccinati e testati)”.