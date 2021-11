Clima, Cingolani: “Youth4Climate stabile, Italia lavora instancabilmente sul tema”

Il Youth4Climate, evento organizzato dal Governo italiano per affrontare insieme ad un gruppo di giovani le principali urgenze e priorità dell’azione climatica, diventerà permanente. Ad annunciarlo è stato Roberto Cingolani, il ministro della Transizione Ecologica che era a Glasgow venerdì sera in occasione della giornata dedicata ai ragazzi. “È stata un’esperienza straordinaria per i protagonisti coinvolti e un’importante esperienza di apprendimento per tutti noi”, ha detto.

Il Youth4Climate, l’evento che da alcuni anni viene organizzato dal Governo italiano per affrontare insieme ad un gruppo di giovani le principali urgenze e priorità dell’azione climatica insieme ad un gruppo di oltre 400 giovani tra i 15 e i 29 anni provenienti da 186 Paesi diversi, è stato un successo anche nel 2021. È per questa ragione che Roberto Cingolani ha annunciato che diventerà permanente. “È stata un’esperienza straordinaria per molti dei giovani coinvolti in questo processo e un’importante esperienza di apprendimento per tutti noi. Dopo l’evento milanese, il Manifesto Youth4Climate è stato sottoscritto da tutti i 400 giovani delegati e contiene idee e proposte concrete su molte sfide urgenti”, ha detto il ministro della transizione ecologica nel governo del Premier Mario Draghi, che era a Glasgow venerdì sera in occasione della giornata dedicata ai ragazzi.

Il rappresentante del Governo ha voluto tessere le lodi del Paese per l’organizzazione dell’evento. “L’Italia è orgogliosa di annunciare che il viaggio di Youth4Climate non finirà qui. Vogliamo trasformare questa esperienza in una piattaforma permanente e stabile per facilitare il coinvolgimento dei giovani di tutto il mondo con i rappresentanti del governo e i principali stakeholder per discutere le sfide e le soluzioni per far progredire l’azione per il clima. Dalla protesta alla proposta, insomma. Noi lo chiamiamo Youth4Climate Forever”, ha annunciato. “Come governo italiano abbiamo deciso di stanziare un budget per rendere lo Youth4Climate permanente, ogni anno prima della Cop o altra iniziativa di alto livello legata al processo decisionale. Siamo felici di prendere questo impegno; nelle prossime settimane lavoreremo al progetto di questa iniziativa così che Youth4Climate sia numero 1,2,3…”.

Come funzionerà il Youth4Climate Forever? I dettagli sono ancora da scoprire, ma quel che è certo è che uno Youth4Climate Hub si occuperà di raccogliere e supervisionare le idee dei giovani che vogliono impegnarsi a sostegno del clima affinché esse possano diventare azioni concrete. “Il Youth and Public Empowerment Day è un momento cruciale soprattutto in questa Cop. Ci offre l’opportunità di riflettere su come promuovere l’impegno del pubblico e dei giovani, in particolare nella nostra sfida comune per affrontare il cambiamento climatico e portare a un cambiamento sistemico. L’Italia ha lavorato instancabilmente quest’anno proprio in questa direzione con Youth4Climate. L’Italia collaborerà con l’Unfccc per garantire che venga fornito un adeguato supporto ai giovani per aumentare le loro conoscenze e la loro capacità di impegnarsi nel dialogo sui cambiamenti climatici, superando anche le diseguaglianze, come richiesto anche dai delegati dei giovani attraverso il Manifesto Youth4Climate”, ha concluso Roberto Cingolani.