Terribile schianto frontale sulla Ss14, morte 4 persone

Schianto frontale sulla Ss14 triestina, dove sono morte 4 persone a Portegrandi, nel comune di Quarto d’Altino (Venezia). Ecco cos’è successo

Un terribile schianto fatale si è verificato stanotte sulla Triestina SS14, a Quarto d’Altino (Venezia). Due auto si sono scontrato verso l’una di notte e il bilancio è stato drammatico: quattro persone decedute (tre donne e un uomo). Sulla prima auto sono morte tre persone, membri di una famiglia di Jesolo, mentre nella seconda auto è morta una ragazza di Mestre che guidava il veicolo.

Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri, l’ambulanza e i vigili del fuoco. Dopo il primo incidente, è arrivata anche una terza auto che ha tamponato le auto che si erano precedentemente scontrate. Le due persone a bordo del mezzo sono ricoverate in stato di choc ma non hanno ferite gravi.

La prima vittima del sinistro ha 29 anni, è indiana, e si chiamava Piaser Jyotika. Nella seconda auto, scontratasi frontalmente con la prima, c’era un’intera famiglia di Jesolo, di cui sono morti tutti e tre i membri, di origine romena: il padre Francisco Ciobanu, 46 anni, la madre Tatiana, 40 anni che guidava il veicolo e la loro figlia Diana Francesca, 21 anni. Nella terza auto c’erano due persone, lievemente ferite, un uomo di Treviso e una donna di Mestre.

Il fortissimo scontro tra le prime due auto è occorso a Quarto d’Altino (Venezia), allo svincolo di Portegrandi. È una strada generalmente piena di traffico, in particolar modo di notte, quando ci sono giovani che si recano a Jesolo per passare la serata. Sul posto sono arrivate tre squadre di vigili del fuoco, che si sono occupate di rimettere in sicurezza il traffico e le auto incidentate. Una delle auto si era ribaltata ed era finita nel fossato. I pompieri hanno estratto gli occupanti ma nonostante i tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle quattro persone coinvolte.

Durante i soccorsi la strada è stata chiusa al traffico e i carabinieri hanno eseguito tutti i rilievi del caso.