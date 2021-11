Bollettino coronavirus 10 novembre: 7.891 contagi, 60 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 10 novembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 7.891 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 6.032. Sono invece 60 le vittime in un giorno. Ieri erano stati 68. Sono 487.618 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 645.689. Il tasso di positività è all’1,6%, quasi il doppio rispetto allo 0,9% di ieri. Sono invece 423 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 34 (ieri 52). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.447, ovvero 11 in più rispetto a ieri. Sono 102.859 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 2.654 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.826.738, i morti 132.551. I dimessi e i guariti sono invece 4.591.328, con un incremento di 5.319 rispetto a ieri.

Le Regioni

In Lombardia 1.073 nuovi casi e 5 decessi

Con 97.961 tamponi effettuati è di 1.073 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività che sale all’1%. In calo i ricoverati in terapia intensiva (-5, 42) e aumentano nei reparti (+23, 402). Sono 5 i decessi che portano il totale a 34.210 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 342 i positivi segnalati a Milano (di cui 150 a Milano città), 70 a Bergamo, 122 a Brescia, 72 a Como, 52 a Cremona, 22 a Lecco, 35 a Lodi, 46 a Mantova, 107 a Monza, 43 a Pavia, 23 a Sondrio e 91 a Varese.

In Emilia-Romagna 549 casi e otto morti

Sono 549 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di circa 29mila tamponi messi a referto. Si contano otto morti, tutti sopra gli 80 anni, tre nel Forlivese, due in provincia di Bologna e uno in quelle di Parma, Ravenna e Rimini. Prosegue anche la crescita dei ricoverati: con il 95,7% dei circa 9mila casi attivi in isolamento domiciliare, in terapia intensiva ci sono 41 pazienti (uno in più di ieri), mentre negli altri reparti Covid ce ne sono 350 (+12). Dei nuovi positivi, 176 sono asintomatici, mentre l’età media è di 42,2 anni. In termini assoluti, Bologna è la provincia con il numero più alto di contagi con 134 casi (46 dei quali nel circondario Imolese), seguita da Forlì-Cesena (113) e Ravenna (109).

In Piemonte 423 nuovi casi, -7 ricoverati

Sono 423 i nuovi casi di Covid in Piemonte riportati oggi dall’Unità di crisi della Regione. Il tasso di positività è dello 0,9%, rispetto ai 48.394 tamponi diagnostici eseguiti, di cui 41.411antigenici. Gli asintomatici sono 232, il 54,8%. Quattro i decessi, di cui 1 relativo a oggi gli altri a giorni precedenti, il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 11.839. I ricoverati in terapia intensiva sono 24, lo stesso numero di ieri, mentre negli altri reparti c’è stato un calo di -7, rispetto a 24 ore prima, e il numero totale scende a 226. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.893, i nuovi guariti 230.

In Toscana altri 5 decessi

Sono 418 in più i casi di positività al Coronavirus, rispetto a ieri (394 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico), che portano a 292.834 i casi dall’inizio della pandemia in Toscana. I nuovi casi hanno un’età media di42 anni circa: 27% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 27% tra 40 e 59 anni, 22% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano altri 5 decessi – 4 uomini e una donna con un’età media di 76,6 anni, di cui 2 residenti nella provincia di Firenze, 1 in quella di Pistoia, 1 a Pisa, 1 a Grosseto – che portano il totale a 7.316. In calo i ricoverati: sono 293, 12 in meno rispetto a ieri, di cui 26 in terapia intensiva, 2 in meno. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 278.707 (95,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 6.811, +2,5% rispetto a ieri. Complessivamente, 6.518 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (180 in più rispetto a ieri, più 2,8%). Sono 17.313 (333 in meno rispetto a ieri, meno 1,9%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate ivi all’andamento dell’epidemia in regione. Riguardo alle singole province, Firenze registra 103 casi in più rispetto a ieri, Prato 15, Pistoia 26, Massa Carrara 25, Lucca 67, Pisa 66, Livorno 18, Arezzo 46, Siena 26, Grosseto 26.

