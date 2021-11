Speranza:«Dal 1° dicembre richiamo per la fascia dei 40-60enni»

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha risposto al question time alla Camera in merito a vaccini e green pass

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha risposto al Question time alla Camera in merito alla questione terze dosi di vaccino Covid e sul green pass. «Con il confronto con la nostra comunità scientifica facciamo un ulteriore passo in avanti e proseguiremo (per quanto concerne il richiamo del vaccino anti-Covid, ndr) con fasce anagrafiche: dal primo dicembre si partirà con il richiamo per la fascia d’età dai 40 ai 60 anni. Un passo in avanti perché la terza dose è il tassello della strategia anti-Covid».

Sulla questione Green Pass, Speranza precisa che quelli «scaricati a questa mattina alle 7 sono stati oltre 122 milioni». Il ministro afferma che il Green Pass è «un pezzo fondamentale della strategia del nostro Governo perché consente di rendere più sicuri i luoghi dove si applica e perché oggettivamente ha costituito un incentivo alla vaccinazione». Poi ha proseguito spiegando che «in questi giorni siamo a lavoro con Aifa e con la struttura commissariale perché lo stesso meccanismo di autorizzazione e di acquisto degli anticorpi monoclonali possa essere utilizzato anche per i nuovi farmaci promettenti di Merck e Pfizer».

«A questa mattina alle 7 siamo all’86,6% delle persone che hanno avuto la prima dose e all’83,7% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Dobbiamo insistere: ogni singolo vaccino in più ci permette di avere un scudo in più», ha continuato il ministro.

Sempre in merito alla questione Covid e Green Pass, Speranza ha sottolineato:«Resta evidente che chi è stato identificato come caso positivo a Sars-Cov-2 è sempre soggetto all’obbligo di legge dell’isolamento fiduciario e deve essere conseguentemente esclusa a rigore la possibilità di utilizzo del Green pass se il titolare è causa di possibile contagio. Il Dpcm 17 giugno 2021 ha previsto la possibilità della revoca delle certificazioni verdi, precedentemente rilasciate, per il periodo della malattia. È in corso di approfondimento con le Regioni la possibilità di prevedere una doppia opzione di revoca con segnalazione del medico ovvero attraverso il flusso dei tamponi molecolari positivi».

Intanto, si sta studiando se estendere l’obbligo per la terza dose per staff sanitario e operatori Rsa. Per ora è un’ipotesi.