Covid, Ordine dei medici: sospesi 1.656 dottori non vaccinati

Covid, arrivano dei dati preoccupanti dall’Ordine dei medici: sono stati sospesi 1.656 dottori perché non vaccinati.

La Federazione degli Ordini dei medici, la Fnomceo, ha fatto sapere che sono “1.656 i medici sospesi perché non vaccinati” contro il Covid e “salgono a 522 coloro che, dopo la sospensione, si sono vaccinati”.

Ordine dei medici: aumentano i dottori che si sono vaccinati dopo essere stati sospesi

La Federazione degli Ordini dei medici ha ricevuto il flusso di dati dagli Ordini provinciali: “Aumentano, in valore assoluto, i medici che si sono vaccinati dopo essere stati sospesi: sono stati, sinora, 522 su 2.178 sospesi, quasi uno su quattro”. Sono 78, due in più rispetto alla settimana scorsa, su 106, gli Ordini che hanno notificato alla Federazione almeno una sospensione. Agli albi dei medici e degli odontoiatri sono iscritti, in Italia, 468 mila professionisti.

Leggi anche -> Cop 26, confermato mancato impegno delle nazioni sui combustibili fossili: ma nel 2030 le emissioni di gas serra saranno fuori controllo

“La notifica della sospensione comunicata dalla Asl al sanitario e all’Ordine, per la sospensione dall’Albo, si è dimostrata un pungolo efficace per indurre alla vaccinazione i colleghi che, per un motivo o per l’altro, non avevano ancora adempiuto all’obbligo”, ha spiegato il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli. “Per questo è importante che non si interrompa il flusso, e che tutte le Asl comunichino al più presto agli Ordini i nominativi dei medici non ancora vaccinati“.

Leggi anche -> Superbonus: il Governo vuole rafforzare le agevolazioni ed evitare truffe

E ciò, sia per evitare che i sanitari continuino a operare a contatto con i pazienti, sia per poter convincere a effettuarla ai colleghi che, per varie motivazioni, hanno rimandato la vaccinazione. “Ricordiamo ancora una volta che, vaccinarsi, per un medico, non è solo un diritto, per proteggersi dall’aumentato rischio di contrarre il Covid, ma anche un dovere etico e deontologico. Con una doppia valenza: quella di abbattere le possibilità di diventare veicolo di contagio per i suoi assistiti, soprattutto per i più fragili, e quella di dare il buon esempio”, viene reso noto dal presidente della Fnomceo.