Incendia l’auto del fidanzato della sua ex: denunciato 47enne

A Reggio Emilia un uomo ha incendiato l’automobile dell’attuale fidanzato della sua ex, denunciato 47enne.

Sarebbe passionale il movente dietro l’incendio di automobile appiccato a una Ford Focus la notte del 4 novembre scorso in via Mafalda di Savoia di Reggio Emilia.

La ex si fidanza nuovamente, lui non si dà pace e brucia la macchina dell’attuale compagno di lei

A stabilire il movente dell’incendio è stato l’esito delle indagini dei Carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce che, con l’accusa di danneggiamento seguito da incendio, hanno denunciato un operaio 47enne reggiano incensurato. L’allarme alle centrali operative dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco era scattato intorno alle 4, in via Mafalda di Savoia.

I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia erano arrivati sul posto dopo la richiesta di intervento al 112 da parte degli stessi Vigili del Fuoco che, con due squadre giunte dal comando di via della Canalina, stavano spegnendo le fiamme che avevano distrutto una Ford Focus di un 47enne.

La macchina sembra appartenere all’attuale fidanzato dell’ex compagna dell’uomo denunciato, il quale con il suo gesto avrebbe colpito anche una Renault Clio di un senegalese 53enne, danneggiandola in modo lieve. In casa dell’operaio sono stati sequestrati gli abiti indossati durante il rogo, la tanica utilizzata per trasportare il liquido infiammabile e il telefono cellulare dell’uomo, che ha poi ammesso le proprie responsabilità.