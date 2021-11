Condannati per omicidio due ex poliziotti, usarono 50 volte il Taser contro un uomo

Due ex poliziotti sono stati condannati per omicidio: hanno ucciso un uomo sparandogli con la pistola Taser.

Sono stati condannati per omicidio preterintenzionale i due ex poliziotti dell’Oklahoma che usarono oltre 50 volte la pistola Taser su un uomo disarmato provocandone la morte.

Poliziotti usano il Taser 50 volte contro un uomo disarmato: muore due giorni dopo

Una giuria della contea di Carter ha condannato Brandon Dingman, di 35 anni, e Joshua Taylor, di 27 anni, per aggressione con un’arma pericolosa, ed il mese prossimo il giudice dovrà decidere la pena, che va da un minimo di 10 anni fino all’ergastolo.

I fatti risalgono alla notte del 4 luglio del 2019, quando i due agenti furono chiamati perché l’uomo rimasto ucciso, Jared Lakey, stava disturbando la quiete pubblica. Secondo la ricostruzione della corte, i due agenti, visto che l’uomo non rispondeva all’ordine di fermarsi, usarono la pistola Taser oltre 50 volte.

I video hanno mostrato, però, che Jared Lakey non si era mai mostrato aggressivo verso gli agenti. Subito dopo l’arresto, l’uomo ha perso i sensi ed è morto due giorni dopo. I procuratori hanno affermato che l’utilizzo “pericoloso e non necessario” dal Taser da parte degli agenti è stato “un fattore determinante” per la morte del giovane. Gli avvocati degli ex agenti hanno annunciato che faranno ricorso in appello, sostenendo che a determinare la morte dell’uomo sono stati alcuni problemi cardiaci.