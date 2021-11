Auto prende fuoco ma non c’è traccia del conducente: ha lasciato tutto per andare in aeroporto

Mistero su un’auto che ha preso fuoco non distante dall’aeroporto di Brindisi. Non si trova il conducente

Un’auto ha preso fuoco intorno a mezzogiorno nei pressi della Masseria Marziale, non lontano dall’aeroporto di Brindisi. I vigili del fuoco hanno ricevuto una segnalazione della presenza sul ciglio della strada di un’auto avvolta dalle fiamme, per l’esattezza un’Alfa 156.

I pompieri hanno subito messo l’auto al sicuro ma non si trova il conducente. A quanto pare l’uomo era andato in aeroporto e stava per partire. Saranno le forze dell’ordine, ora a dover rintracciare l’uomo che ha lasciato il mezzo.

Non si esclude l’ipotesi che l’uomo possa aver raggiunto l’aeroporto e che abbia preso un volo.