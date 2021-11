Green Pass sarà obbligatorio fino a primavera ma c’è chi propone di togliere i tamponi per ottenerlo

Qualcuno propone di farlo durare 6 mesi e che non si possa ottenerlo facendo il test antigenico, perché insufficiente. Ecco cosa potrebbe accadere

Manca poco alla scadenza della validità dei Green Pass. Le persone a cui hanno somministrato il vaccino nel gennaio-febbraio scorsi, tra qualche mese potrebbero ritrovarsi senza certificato verde, perché la validità è di un anno. Poi, seguiranno tutti gli altri italiani, milioni di persone. A quanto pare, l’obbligo del Green Pass sarà prolungato fino a primavera, e addirittura c’è chi pensa di protrarlo fino a giugno. Quello che però ci si domanda, è cosa succederà a colori a cui pian piano scadrà il certificato?

Ci sono due opzioni: la prima è fare la terza dose e quindi ripristinare protezione e Green Pass, la seconda è che se avete fatto il vaccino nel marzo scorso, e non volete fare la terza dose, da marzo 2022 dovrete fare un tampone antigenico per andare a lavorare o per bar, ristoranti, ecc. La durata è di 48 ore.

In merito a questo ci sono diverse proposte. Il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi e il direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, di rendere ancora più rigide le regole per ottenere il certificato verde, non dando la possibilità di fare il tampone per averlo temporaneamente.

Ma con i dati di questo periodo, che vede comunque il virus sotto controllo, questa possibilità non sembra essere imminente. Roberto Speranza, però, negli ultimi giorni ha detto che non si toglierà il Green Pass. Questo vale anche per la sua durata, dato che si propone di farlo durare solo sei mesi, per convincere gli italiani a fare la terza dose.

Far durare sei mesi il Green Pass, vorrebbe dire far restare improvvisamente milioni di italiani senza certificato e sarebbe un caos. Ergo per prolungare il Green Pass, se sono passati 180 giorni dall’ultima dose di vaccino, chi ha circa 40 anni, dal 1° dicembre può fare la terza dose.