Virus respiratorio sinciziale: 8 neonati in ospedale, 4 in terapia intensiva

Aumentano i casi di bambini ricoverati a causa del virus sinciziale in Romagna. A Rimini ci sono otto neonati in nosocomio

Crescono i casi di bimbi ricoverati a causa del virus sinciziale in Romagna. Otto neonati sono attualmente ricoverati nel nosocomio Infermi di Rimini, come dicono i media locali. Tutti i piccoli hanno meno di tre mesi. Quattro si trovano in terapia intensiva neonatale.

L’aumento dei casi e dei ricoveri ha avuto il suo picco nel mese di ottobre, come ha spiegato Gianluca Vergine, direttore del reparto Pediatria. «Lo scorso anno vi è stata una limitata circolazione del virus, nessun caso ricoverato nell’ambito di Rimini, a causa della misure anti-Covid adottate, mentre l’allentamento delle misure e il rientro a scuola ne ha favorito la diffusione anticipata», ha detto.

Ecco la ragione per cui quest’anno, come continua a spiegare il dottor Vergine, l’epidemia di questo virus respiratorio «è arrivata con circa due mesi di anticipo». Non p semplice fare previsioni su come evolverà la malattia, ma il medico precisa che «solitamente il picco dura 1-2 mesi».