Una giovane donna è stata trovata morta questa mattina a Viareggio da un netturbino in servizio. Il corpo è stato ritrovato in posizione fetale accanto a una bicicletta. Ancora sconosciuta l’identità della vittima. Sul corpo non sono presenti segni di traumi.

Una morte misteriosa e una scoperta macabra, quelle avvenute nella mattinata di oggi. In quel di Viareggio (Lucca), una giovane donna è stata trovata morta in strada da un netturbino. Il corpo è stato rinvenuto in posizione fetale, accasciato a terra vicino a una bicicletta, nei pressi di un ristorante locale. Sul tragico episodio stanno ora indagando i carabinieri. Ancora tutte da chiarire, infatti sia le dinamiche che le cause del misterioso decesso: sul cadavere della donna non sono stati ritrovati segni di violenza, traumi o colluttazioni.

Nessun segno di violenza sul corpo, forse un malore

Il dramma pare si sia consumato durante la notte appena trascorsa. Ma il corpo della giovane donna, di età apparente compresa fra i 30 e i 35 anni, è stato ritrovato solo nelle prime ore di questa mattina (venerdì 12 novembre), da un operatore ecologico in servizio. Il macabro ritrovamento è avvenuto verso le ore 6:10, in via 4 novembre, a Viareggio (Lucca), nella zona del ristorante L’angolino.

Alla vista del cadavere, il netturbino ha tempestivamente chiamato la centrale operativa del “118”, che ha inviato sul posto un medico con una autoambulanza al seguito. Per la giovane donna, tuttavia, era già troppo tardi: al medico non è rimasto più nulla da fare, se non quella di dichiarare la morte della donna. Sul posto, oltre al medico, sono arrivati anche i carabinieri, il personale dell’automedica sud e dell’ambulanza della Croce Verde di Viareggio.

Toccherà ora ai carabinieri, però, indagare sul caso e tentare di far chiarezza sulla vicenda. La 30enne è stata infatti ritrovata in posizione fetale, riversa a terra vicino a una bicicletta, ma senza segni esterni di traumi, violenze o contusioni sul corpo. Alla luce di ciò, le prime ipotesi stanno battendo la pista di un malore improvviso, che ha causato la morte della vittima.

Sarà tuttavia necessario eseguire un esame autoptico per identificare la reale causa e le effettive dinamiche del decesso. La salma, dopo il nulla osta del pm di turno, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Versilia. Alcune fonti, infatti, affermano come gli inquirenti non abbiano nemmeno escluso l’eventuale assunzione di una qualche sostanza stupefacente. Nel frattempo, sono ancora in corso tutti gli accertamenti relativi all’identità della donna.