Muore a 9 giorni dal pestaggio, indagati tre sospettati per omicidio

Un uomo è morto dopo 9 giorni di coma, in seguito a un brutale pestaggio. Ad essere indagati per il suo omicidio sono tre sospettati.

Un uomo è stato picchiato a sangue in un albergo di Marina Centro, in provincia di Rimini ed è morto dopo 9 giorni di coma. Ieri la Squadra Mobile della Questura di Rimini, grazie al decreto di fermo per omicidio del sostituto procuratore Paolo Gengarelli, ha bloccato 3 dei 4 autori del pestaggio.

Pestaggio brutale, uomo muore dopo 9 giorni di coma: arrestati 3 dei 4 autori dell’aggressione

Il tragico pestaggio sembra essere scaturito per un debito. I tre uomini fermati dalla Polizia sono due italiani di 53 e 35 anni e un cittadino croato di 42, mentre è tuttora ricercato all’estero un bosniaco di 45. Non ce l’ha fatta la vittima del raid del 3 novembre, è deceduto in ospedale.

E’ morto il 45enne napoletano vittima del brutale pestaggio in un hotel di Marina centro. Era ricoverato al ‘Bufalini’ di Cesena ed è spirato ieri sera dopo 9 giorni in coma. Fatali i ripetuti colpi alla testa e al torace. Contro di lui era stato organizzato un vero e proprio raid punitivo da una banda formata da quattro persone. Grazie ad alcuni testimoni e alle telecamere dell’hotel e della zona, la Squadra mobile della Polizia è riuscita a risalire all’identità dei quattro. Ieri sera, dopo appostamenti e pedina menti, gli agenti sono riusciti a fermare e arrestare tre dei quattro aggressori.

La brutale aggressione è durata oltre 20 minuti, secondo le testimonianze, con ripetuti colpi alla testa e al torace con calci, pugni e un bastone di metallo. Il 45enne, originario del Napoletano, nel 2019 era stato coinvolto in un’operazione dei Carabinieri denominata “Hammer”, coordinata dalla Procura Antimafia di Bologna, che aveva portato all’arresto di 10 persone per quella che fu definita una sorta di nuova camorra romagnola.