Viviana e Gioele, Messina si prepara per i funerali, il marito: “Scoprirò la verità non mi arrenderò mai”

Si stanno svolgendo, presso il Duomo di Messina, i funerali di Viviana e Gioele. La drammatica vicenda di Caronia, vede dunque una chiusura. I funerali arrivano a distanza di ben 15 mesi dal ritrovamento dei loro cadaveri.

I funerali decisi dalla famiglia a pochi giorni dall’archiviazione decisa dal gip di Patti (Messina) Eugenio Aliquò che ha accolto in pieno la richiesta del Procuratore Angelo Vittorio Cavallo, secondo cui la donna si è uccisa dopo avere ucciso il piccolo Gioele. La famiglia non si rassegna a questa conclusione e il marito di Viviana, Daniele Mondello, continua a chiedere “verità e giustizia”.

Daniele Mondello: “Non mi fermerò mai”

“Siamo qui per dare una degna sepoltura a Viviana e a Gioele come volevamo da tempo. Non mi fermerò mai e andrò avanti, questo è sicuro al 100 per cento. Ne sono certo”. Sono le parole di Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, giunto al duomo di Messina dove tra poco inizieranno i funerali della moglie e del piccolo Gioele. Nei giorni scorsi il Gip di Patti ha chiuso l’inchiesta archiviando il caso.

“Non ho mai visto un caso chiuso così con otto ipotesi in tutta la mia vita. Senza impronte e senza niente- ha dichiarato l’uomo – l’ho detto e lo faccio: non mi fermerò mai. Ormai ho perso tutto e quindi non mi interessa niente, vado avanti fino alla fine”.