Tragedia di Caronia, Viviana e Gioele aspettano ancora un funerale

A distanza di un anno non sono ancora chiare le cause della morte di Viviana Parisi e del figlio. La famiglia non ha ancora potuto seppellirli

E’ passato quasi un anno da quando Viviana Parisi e il figlio Gioele di 4 anni sparirono senza lasciare tracce nei pressi di Caronia, in provincia di Messina. Era il 3 agosto. Qualche giorno dopo verrà ritrovato il cadavere di Viviana, morta probabilmente dopo una caduta dal pilone della luce su cui si era arrampicata. Poco più in là, dopo una settimana, viene rinvenuto anche il corpicino del piccolo, devastato dal caldo e dagli animali selvaggi.

A 11 mesi da quella orrenda tragedia su cui ci sono ancora molti lati oscuri, i corpi di madre e figlia non hanno ancora avuto la giusta sepoltura né un funerale. “Abbiamo depositato circa tre mesi fa decine osservazioni e di istanze alla Procura che evidenziano alcune problematiche chiedendo delle risposte ad alcuni quesiti ma non abbiamo avuto ancora nessun cenno da parte della Procura” spiega Pietro Venuti, uno dei legali della famiglia Mondello.

LEGGI ANCHE: È morta Raffaella Carrà: addio alla Signora della TV



“Auspichiamo che al più presto si possa sapere qualcosa. Confidiamo nella magistratura che sappiamo doveva depositare delle consulenze al più presto e allo stesso tempo sappiamo che la famiglia vorrebbe dare in tempi brevi degna sepoltura a Viviana e Gioele“.

“Chiedo per i miei cari verità e giustizia, sono passai 11 mesi e non abbiamo pace, speriamo solo che almeno tutto questo tempo possa far luce sui motivi della morte” afferma il compagno di Viviana e padre di Gioele, Daniele Mondello. La famiglia e i consulenti di parte, insieme ai legali, non credono all’ipotesi secondo cui Viviana si sarebbe tolta la vita dopo aver prelevato quella di Gioele.

LEGGI ANCHE: Trovata morta la 12enne scomparsa nel mare del Gargano: si era tuffata con due amici



Di recente Daniele, di mestiere dj, ha omaggiato la moglie e il figlio con una canzone. “E’ stato difficile tornare in studio di registrazione – spiega Mondello – quel luogo magico che per me ormai un luogo di sconforto. Ciò che mi ha guidato nel comporre questa canzone è stato proprio il vostro ricordo, come se ci foste voi a guidarmi nota per nota. La dedico a voi amori miei che siete e sarete sempre la mia vita“