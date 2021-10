Non si da pace Daniele Mondello, il padre di Gioele scomparso insieme a sua madre, Viviana Parisi, nell’agosto del 2020. Mondello non ha mai creduto alle ricostruzioni della Procura e soprattutto all’ipotesi dell’omicidio-suicidio. Ed è per questo che, sul suo profilo Facebook pubblica una foto dei pantaloncini indossati da Gioele al momento del ritrovamento.

La foto dei pantaloncini

«Nell’immagine: pantaloncino di Gioele, crivellati di buchi (ne ho contati 14)» scrive Daniele Mondello sul suo profilo Facebook. «Sul suo corpo: un ciuffo di peli di cane (non identificato). A voi le conclusioni». Il cadavere di Gioele fu ritrovato nelle campagna di Caronia, in provincia di Messina, a distanza di giorni rispetto al ritrovamento del corpo di sua madre Viviana.

Daniele Mondello si è sempre opposto all’ipotesi secondo cui Viviana Parisi avrebbe prima ucciso Gioele per poi suicidarsi. Allo stesso modo, si è opposto alla richiesta di archiviazione. Gli esami effettuati sui corpi del piccolo Gioele e di Viviana dimostrano che il corpo del bimbo di 4 anni era «compromesso da morsi di animali», mentre quello di sua moglie presentava «ferite compatibili con una caduta dall’alto». Mondello, con quella foto e con quel messaggio postato sul suo profilo Facebook, chiede ancora una volta chiarezza e di andare a fondo nella vicenda.