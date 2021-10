Incendio in palazzo di 13 piani. Il bilancio è tragico: 46 morti e 80 feriti

L’incendio è divampato alle 3 del mattino in un palazzo nel sud di Taiwan. Si temono altre vittime. Sul posto più di 150 Vigili del Fuoco.

Un terribile incendio è divampato nel corso della notte in un palazzo di 13 piani nel sud di Taiwan. Il bilancio dei morti e dei feriti è tragico.

L’incendio

Sono le 3 del mattino quando gli abitanti di Kaohsiung sono stati svegliati da un terribile rumore che si è poi trasformato in incendio. Le fiamme hanno distrutto un palazzo di 13 piani e, per spegnere il fuoco, sono intervenuti sul posto circa 200 Vigili del Fuoco. Il bilancio delle persone coinvolte è già tragico: sono 46 le persone che vivevano all’interno della palazzina che hanno perso la vita. 80, invece, i feriti: di questi 14 sono in condizioni gravissime. Al momento non è ancora chiaro se ci siano o meno altre persone intrappolate all’interno della struttura e in particolare tra il settimo e l’undicesimo piano. Il timore è quello di non riuscire a trovare altre persone vive poiché gli appartamenti erano per lo più abitati da disabili e anziani.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Sembrerebbe che le fiamme siano partite dal piano terra, forse per un corto circuito. «Le linee elettriche potrebbero essere state manomesse. Negli ultimi giorni, infatti, ci sono stati diversi colpi sordi provenienti dalle linee elettriche» ha raccontato uno degli abitanti di Kaohsiung.