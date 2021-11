Bollettino coronavirus 14 novembre: 7.569 contagi, 36 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 14 novembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 7.569 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 8.544. Sono invece 36 le vittime in un giorno. Ieri erano state 53. Sono 445.593 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 540.371. Il tasso di positività è all’1,7% (ieri era all’1,6%). Sono invece 458 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 5 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 29 (ieri 39). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.647, ovvero 50 in più rispetto a ieri.

Sono 119.230 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 4.118 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.860.061, i morti 132.775. I dimessi e i guariti sono invece 4.608.056, con un incremento di 4.118 rispetto a ieri.

Le Regioni

Campania; 875 positivi, risale indice contagio,2 morti

Torna a salire in Campania l’indice di contagio. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino dell’Unità di Crisi della Regione, sono stati 875 i casi positivi al Covid su 25.463 test esaminati. Ieri l’indice di contagio era pari al 3%, oggi si attesta al 3,43%. Due i morti, uno nelle ultime 48 ore ed uno deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali sale a 20 (+2) il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive e in crescita risultano anche quelli in degenza, 292 (più 7).

Nel Lazio 867 nuovi casi e 4 morti, Roma a quota 297

“Oggi nel Lazio su 10.171 tamponi molecolari e 23.916 tamponi antigenici per un totale di 34.087 tamponi, si registrano 867 nuovi casi positivi (-200), 4 decessi (-5), 558 ricoverati (+8), 70 le terapie intensive (+1) e +376 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%. I casi a Roma città sono a quota 297″. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Nel Lazio abbiamo raggiunto 9 milioni di somministrazioni con oltre 93% di adulti in doppia dose e oltre 87% over 12 in doppia dose – aggiunge – E’ importante prenotare il proprio richiamo dopo i 180 giorni evitando cosi’ assembramenti negli hub”.

676 nuovi casi in Emilia-Romagna, stabili ricoveri terapia intensiva

Sono 676 – 439.525 dall’inizio dell’epidemia – i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Emilia-Romagna su un totale di 20.707 tamponi eseguiti. Dei nuovi contagiati, 222 sono asintomatici individuati grazie alle attività di tracciamento dei contatti e di screening. Guardando al territorio in testa si trova la provincia di Bologna con 109 nuovi casi, seguita da Ravenna con 96, Forlì (81), Rimini (68), Ferrara (62), Cesena (59), Modena (56), Reggio Emilia (54), Imola (44), Parma (31) e Piacenza (16). Le persone guarite sono 287 in più rispetto a ieri e si attestano, complessivamente, a quota 415.272 mentre i malati effettivi, in crescita di 380 unità, arrivano a quota 10.589: di questi, le persone in isolamento a casa sono il 95,8% . Da ieri si registrano 9 decessi: tre donne di 82, 85 e 91 anni a Piacenza; una donna di 73 anni a Parma; un uomo e una donna di 87 anni a Bologna; una donna di 62 anni a Imola; una donna di 77 anni a Ravenna e un uomo di 83 anni a Rimini. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.664. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 40 (+1 rispetto a ieri) e 397 quelli negli altri reparti Covid (+10 rispetto a ieri). Sul fronte vaccinale, intorno a mezzogiorno, sono state somministrate complessivamente 7.084.214 dosi; sul totale, 3.526.556 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale mentre le terze dosi fatte sono arrivate a quota 271.824.

In Sicilia 501 nuovi casi, due i morti

Sono 501 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 21.855 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 327. L’incidenza sale al 2,3% (era all1,6%). L’isola è al sesto posto per contagidopo la Lombardia con 1.020 casi, il Veneto (878), la Campania (875), il Lazio (867), l’Emilia Romagna (676 casi). Gli attuali positivi sono 9.077, con un aumento di 71 casi. I guariti sono 428 mentre si registrano 2 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.090. Sul fronte ospedaliero sono adesso 376 ricoverati, con 6 ricoverati in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 50, lo stesso numero di ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 98 casi, Catania 153, Messina 91, Siracusa 52, Ragusa 16, Trapani 41, Caltanissetta 31, Agrigento 8, Enna, 11.

In Toscana altri 3 decessi

In Toscana sono 294.637 i casi di positività al Coronavirus, 433 in più rispetto a ieri (409 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un’età media di 40 anni circa: 29% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più. Si registrano altri 3 decessi – 2 uomini e una donna con un’età media di 90 anni, residenti 2 nelle provinciadi Firenze , 1 in quella di Livorno – che portano a 7.331 il totale. I ricoverati sono 293, stabili rispetto a ieri, di cui 35 in terapia intensiva, 2 in più. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 279.727 (94,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 7.579, +4,4% rispetto a ieri. Complessivamente, 7.286 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (316 in più rispetto a ieri, più 4,5%). Sono 15.209 (801 in meno rispetto a ieri, meno 5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra (108 casi in più rispetto a ieri, Prato 36, Pistoia 28, Massa Carrara 19, Lucca 42, Pisa 37, Livorno 16, Arezzo 45, Siena 46, Grosseto 56.

Oggi in Friuli Venezia Giulia 396 nuovi contagi e tre decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.135 tamponi molecolari sono stati rilevati 364 nuovi contagi con una percentuale di positività del 8,8%. Sono inoltre 12.597 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 32 casi (0,25%). Nella giornata odierna si registrano tre decessi: tre uomini rispettivamente di 75, 79 e 83 anni. Il primo, di Tarvisio, è deceduto all’ospedale di Udine; il secondo, di Trieste, al presidio ospedaliero universitario di Trieste e il terzo, di Sgonico, deceduto sempre all’ospedale di Trieste. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 19, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 160. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.899, con la seguente suddivisione territoriale: 867 a Trieste, 2.034 a Udine, 691 a Pordenone e 307 a Gorizia. I totalmente guariti sono 113.553, i clinicamente guariti 150, mentre le persone in isolamento risultano essere 4.593. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 122.374 persone (il totale di positivi è stato ridotto di 3 unità a seguito di 2 test antigenici non confermati da molecolare relativi al territorio udinese e di un test positivo rimosso dopo revisione del caso, registrato fuori regione) con la seguente suddivisione territoriale: 27.264 a Trieste, 54.632 a Udine, 23.957 a Pordenone, 14.826 a Gorizia e 1.695 da fuori regione. Relativamente ai casi registrati all’interno del Servizio sanitario regionale nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc)sono risultati positivi un infermiere e un logopedista. Per quanto riguarda invece le residenze per anziani sono stati rilevati quattro casi tra gli operatori (1 a Zoppola e 3 a Trieste) e nessun caso tra gli ospiti. Infine, si registra un caso di rientro dall’estero (Albania).

Piemonte, 367 nuovi casi e ricoveri in crescita

Sono 367 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19. Il totale dall’inizio dell’epidemia sale così a 393.645. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è stabile (24) mentre cresce (+11) quello dei ricoverati in altri reparti, che ora sono 264. Le nuove positività registrate corrispondono all’1% di 36.648 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 229 (62,4%). L’Unità di crisi ha segnalato un decesso (avvenuto nei giorni scorsi). Il totale diventa quindi 11.850. I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 264 (+11 rispetto a ieri).

In Calabria 139 nuovi contagi e zero morti

Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 139 i nuovi contagi registrati (su 3.562 tamponi effettuati), +98 guariti e zero morti (per un totale di 1.466 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +41 attualmente positivi, +41 in isolamento, ricoverati stabili e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 9).

In Sardegna 77 nuovi casi

In Sardegna sono 77 i nuovi casi di positività al Coronavirus, sulla base di 1723 persone testate e 8.247 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Non si registrano nuovi decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8, mentre sono 44 in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1797 persone, 56 in più rispetto a ieri.

In aggiornamento