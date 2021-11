Lampedusa, altri sbarchi di migranti: la metà sono donne

Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa: un barchino è arrivato nell’isola nella notte con a bordo 20 persone, di cui la metà sono donne. Ci sono anche 2 minori. Tutti provengono da Gambia, Costa d’Avorio e Senegal e sono stati salvati in mare dalle autorità. In totale tra ieri e oggi gli arrivi sono stati 272. I clandestini si trovano attualmente negli hotspot in attesa di una nuova destinazione.

Gli sbarchi di migranti a Lampedusa non sembrano destinati a fermarsi, nonostante il maltempo che ha assalito la Sicilia nei giorni scorsi. Ieri ne sono arrivati 252, a cui si aggiungono i 20 di questa notte. La Guardia di Finanza ha intercettato a ventidue miglia dalla costa dell’isola una piccola e instabile imbarcazione con a bordo 10 donne, 8 uomini e 2 minori. Essi sono stati prontamente salvati dalle autorità, mentre il barchino lasciato alla deriva delle onde del mare. Dai primi controlli sanitari effettuati sul molo Favaloro non sono emersi particolari problemi, tanto che le persone in questione sono state trasportate nell’hotspot di contrada Imbriacola, che ormai è stra-colmo.

La situazione in queste settimane sta diventando ingestibile non sono a Lampedusa, bensì anche in Calabria. A Roccella Jonica la notte scorsa sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera oltre 300 migranti, tra cui anche donne e bambini, che hanno sfidato il violento nubifragio per arrivare in Italia. Tutti di nazionalità egiziana. I clandestini sono stati sottoposti alle necessarie cure e successivamente accolti nella nuova tensostruttura allestita dalla Croce Rossa. Nelle prossime ore verrà deciso dove condurli.