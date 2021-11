Morto l’ex calciatore Leonardo Gritti, dal 2012 era in stato vegetativo

È morto l’ex calciatore Leonardo Gritti presso la casa di riposo Ovidio Cerruti, a Capriate, nella quale risiedeva da quando aveva avuto un infarto nel giugno del 2012. Quel malore durante una partita di calcio ha portato allo stato vegetativo, nella cui condizione si trovava da 9 anni.

È passato a miglior vita durante la notte tra il 14 e 15 novembre 2021, a 47 anni, Leonardo Gritti, ex calciatore di Treviglio. Il giocatore ebbe modo di fronteggiare le altre squadre nel Monza, Leffe, Trevigliese e Arzago. Prima tragico evento che lo colpì in campo si era lanciato anche come gestore di locali, a Treviglio, Arzago d’Adda e Casirate.

Era noto a tutti come «Bomber Leo», con una carriera che lo ha portato fino alla serie B come attaccante del Monza. In seguito tornò a giocare in provincia per colpa di alcuni infortuni ma tenendosi sempre occupato con la gestione dei locali. Giocava per l’Arzago il 7 giugno 2021 quando fu colto dal malore al termine della partita. Si trovò ricoverato in diversi ospedali per poi essere portato nella struttura Capriate. I danni riportati da Leonardo, allora 38enne, erano stati talmente gravi che da non consentirgli di riprendersi. In quegli anni non c’erano defibrillatori sui campi di calcio come oggi.

Da quel momento ha avuto accanto compagni di squadra e amici che sono gli sono rimasti accanto. Avevano istituito anche il gruppo Leo9 (il numero che portava sulla maglia) per attività benefiche e per festeggiare ogni anno il suo compleanno. Tra il 2016 e il 2017, i compagni di Leo hanno poi contribuito al progetto «Ancora vita». In questo modo hanno permesso di inaugurare una grande vasca per la riabilitazione in acqua e una stanza multisensoriale per le terapie.

Domani 16 novembre alle 15:30 a Treviglio si terranno i suoi funerali.