Prende la moglie da cui sta per separarsi a coltellate nello studio dell’avvocato

Un uomo ha fatto irruzione nello studio dell’avvocato e ha tirato dei fendenti alla mano della donna, poi l’ha trascinata nell’androne dell’edificio

Un uomo ha preso la moglie a coltellate mentre si trovava nello studio dell’avvocato per parlare della separazione. Venerdì 12 novembre i carabinieri di Iseo, in provincia di Brescia, sono intervenuti in un ufficio dove un uomo di 33 anni, pregiudicato, è finito in manette con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti della moglie, 27 anni, da cui si sta separando.

L’uomo ha fatto irruzione nell’ufficio del legale con un coltello e ha assalito la donna mentre parlava con l’avvocato proprio della separazione. La donna ha cercato di difendersi ma il marito l’ha accoltellata alla mano e poi l’ha trascinata nell’androne dell’edificio.

Un uomo che si trovava lì è intervenuto e ha salvato la donna, mentre i carabinieri hanno provveduto a disarmare il 33enne, immobilizzandolo. La donna era stata portata in ospedale per le cure mediche ma non era grave.