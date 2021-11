il 60enne si è accorto della truffa dopo aver tentato di prelevare denaro dalla sua carta senza però riuscirci.

È bastata una email phishing per rubare i dati sensibili ad un pensionato di 60 anni di Reggio Emilia e svuotare il suo conto corrente. La vittima si è accorta di aver perso più di 5.000 euro nel momento in cui ha provato a prelevare del denaro senza però riuscirci. Immediata la denuncia ai Carabinieri di Sa Paolo D’Enza che, a seguito delle indagini, hanno potuto identificare le autrici del furto.

Il furto via email

Il 60enne, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe ricevuto una email da Poste Italiane in cui gli veniva comunicato un accesso illecito e insolito sul suo conto corrente. All’interno dell’email gli veniva chiesto di cliccare su un link per compilare un form. Dopo aver fatto l’operazione richiesta, la vittima del raggiro è stata contattata da un uomo il quale, dopo avergli fatto notare degli errori di compilazione, si offre di aiutarlo riuscendo così a carpire i dati sensibili necessari per poter portare a termine la truffa. Tra i dati ottenuti, anche le credenziali di accesso al suo conto.

Le indagini telematiche hanno permesso di risalire a due donne: una di 45 anni proveniente da Torre del Greco e una 39enne di Ercolano. A capo delle due vi è un uomo di 42 anni residente anche lui a Torre del Greco, il quale ha utilizzato parte del denaro truffato per acquistare due Iphone 12 per un totale di 2000,00 euro. Il 42enne è stato denunciato per il reato di riciclaggio.