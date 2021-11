Maltrattamenti, botte e minacce di morte alla compagna: arrestato 28enne

Un uomo è stato arrestato a Pasian di Prato, in provincia di Udine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il ventottenne era solito picchiare e minacciare la compagna, di 21 anni. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’ennesimo alterco avvenuto nelle scorse ore, al termine del quale la vittima ha deciso di denunciare. I militari della Stazione di Martignacco sono intervenuti nell’abitazione in cui risiede la coppia ed hanno provveduto a mettere in sicurezza la giovane.

Un ventottenne friulano è nei guai: arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia aggravata. Da tempo l’uomo picchiava la compagna ventunenne, finché quest’ultima non ha deciso di denunciarlo al culmine dell’ennesima lite per futili motivi. I carabinieri della Stazione di Martignacco sono intervenuti nell’abitazione a Pasian di Prato, in provincia di Udine, dove alcuni vicini di casa avevano segnalato la violenta discussione tra la coppia. Quando i militari sono arrivati sul posto la vittima presentava delle ferite al volto, seppure fortunatamente lievi. Anche in loro presenza il compagno ha continuato a rivolgerle minacce di morte e altre frasi ingiuriose.

Leggi anche -> Svuotano il conto corrente di un 60enne con una truffa via email: due denunciati

Le autorità hanno provveduto a registrare la denuncia della ventunenne e l’uomo è stato arrestato. Adesso si trova nel carcere circondariale di Udine. È giunto finalmente al termine dunque l’incubo della giovane donna, che chissà da quanto tempo era costretta a subire le percosse e le minacce da parte del compagno.