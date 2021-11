Sparatoria in un parco in Colorado: sei gli adolescenti feriti

I ragazzi rimasti feriti nella sparatoria hanno tutti una età compresa tra i 14 e i 18 anni. La Polizia di Aurora ora cerca gli aggressori.

Alle 12:45, il Nome Park di Aurora in Colorado si è trasformato in teatro di una sparatoria. Sei sono gli adolescenti rimasti feriti e tutti sembrerebbero non essere in pericolo di vita. Dei sei ragazzi, per uno è stato necessario intervenire chirurgicamente d’urgenza. A salvargli la vita l’applicazione di un laccio emostatico fatta da un agente di Polizia.

Grande spavento anche per gli studenti e gli insegnanti che in quel momento erano a scuola nella Central High School che, data la sua vicinanza al parco in cui è avvenuta la sparatoria, è stata messa subito in sicurezza. Sconosciute, al momento, le cause di quanto successo: il capo della Polizia di Aurora, Vanessa Wilson ha spiegato che non si può ancora dire che si tratti di una gang. Gli aggressori non sono ancora stati individuati. Stando alle prime informazioni raccolte alcuni di loro sarebbero fuggiti in auto, altri a piedi. La Polizia ha chiesto anche di visionare le immagini catturate delle telecamere di sicurezza.