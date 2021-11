Picchiata perché rifiuta di mettere il velo. La denuncia di una 14enne

La ragazza aveva ancora i segni delle percosse subite dal fratello, i carabinieri l’hanno accompagnata in ospedale e denunciato la famiglia

Una ragazza di soli 14 anni originaria del Bangladesh ha denunciato la propria famiglia per le percosse subite a causa del suo rifiuto di indossare il velo. Il fatto è avvenuto a Ostia dove la giovane si è recata dai carabinieri raccontando di essere stata più volte picchiata e minacciata di essere rispedita nel proprio Paese.

La ragazza aveva ancora i segni delle violenze subite dal fratello ed è stata accompagnata in ospedale dove è stata curata per un lieve trauma cranico e per i graffi sul viso. E’ stata poi accompagnata in un centro di accoglienza mentre la famiglia è stata segnalata alla Procura dei Minori per maltrattamenti e lesioni personali.