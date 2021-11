Soffocato da una pillola, muore bimbo di 4 anni. Indagata la madre

La madre gli aveva somministrato una compressa di paracetamolo, un farmaco non adatto alla sua età. La donna è indagata per omicidio colposo

Un bimbo di soli 4 anni è deceduto dopo avere ingerito una compressa di paracetamolo che la madre gli aveva somministrato per il dolore ai denti. Purtroppo il farmaco era troppo grande per la gola del bambino, la compressa è rimasta incastra nell’esofago e il bimbo è morto.

Il fatto è accaduto in Brasile, il bambino si chiamava Pedro Augusto Gomes Silva. La donna aveva anche provato a tirar fuori la pillola, ma non c’è stato nulla da fare e il figlio è andato in arresto cardiaco. La sua agonia è durata alcuni giorni durante il ricovero in ospedale. Ora la donna è indagata per omicidio colposo.