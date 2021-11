Usa, Joe Biden delude: la popolarità del presidente è ai minimi storici

Joe Biden non entusiasma la popolazione degli Stati Uniti: la sua popolarità, in base ad alcuni sondaggi, è scesa ai minimi storici. Più della metà di essa giudica negativamente l’operato del presidente americano, che ha sostituito un anno fa l’uscente Donald Trump. Molti credono che le cause dell’inflazione siano da attribuire a lui. L’immagine del capo degli Usa, anche per questa ragione, ha subito un crollo negli ultimi mesi.

Il popolo americano si schiera contro Joe Biden. Un sondaggio realizzato e pubblicato dal Washington Post e dall’emittente Abc News rivela che gli Stati Uniti, in questo momento, giudicano negativamente l’operato del loro presidente. Nel dettaglio, il 53% delle persone non è contento, mentre solo il 41% apprezza quanto sta facendo il numero uno della Casa Bianca. I primi, dunque, alle prossime elezioni sceglierebbero un repubblicano, mentre i secondi confermerebbero un democratico. Il resto non risponde o non è convinto. Il rilevamento è stato condotto su un campione di mille persone e ha un margine di errore di 3,5 punti percentuali. È dunque abbastanza veritiero.

Leggi anche -> Si chiudono i lavori della Cop 26. Il risultato? Intese generiche che non serviranno a salvare il pianeta

Le cause per cui l’immagine del crollo d’immagine di Joe Biden sono tante. La svolta, nel dettaglio, si è avuta negli ultimi mesi. Un sondaggio simile a quello realizzato e pubblicato dal Washington Post e dall’emittente Abc News a giugno scorso, infatti, rivela che in quel momento la situazione era ancora stabile. L’attuale numero uno degli Stati Uniti, infatti, deteneva il 50% dei consensi. Un dato al limite, ma sicuramente migliore rispetto a quello attuale. A settembre, infatti, si è scesi al 44% ed ora ulteriormente al 41%. Tra i democratici, coloro che appoggiano Biden sono scesi dal 94 all’80%, mentre non apprezza il suo operato il 58% degli indipendenti.

Leggi anche -> Incontro Biden Xi, poche aspettative a fronte di una relazione complicata

Ad incidere più di tutti, tra i fattori, è stato probabilmente quello relativo all’inflazione, che è in drammatico aumento. La metà degli americani, sempre in base a quanto riporta il suddetto sondaggio, ritiene che Joe Biden sia il principale responsabile per la volata dell’inflazione e 6 su 10 ritengono che il presidente non abbia fatto molto nei suoi primi 10 mesi in carica per risolvere il problema. I risultati della rilevazione arrivano alla vigilia del giorno in cui il capo della Casa Bianca firmerà il nuovo piano per le infrastrutture, che secondo lui servirà proprio a ridurre l’inflazione. Chissà che tale strategia non possa convincere la popolazione a dargli ancora fiducia.