Vittima del nubifragio ma nessuno lo aiuta: “La gente pensava a fare foto”

Un violento nubifragio sta flagellando il sud della Sardegna. Un uomo rimane rimasto incastrato nella sua auto: lo sfogo per l’aiuto negato

Un tremendo nubifragio si è abbattuto in queste ore in Sardegna. Sta facendo il giro del web una immagine pubblicata sui social che ritrae un automobilista completamente circondato dall’acqua mentre cerca di liberarsi dal mezzo, una Peugeot rossa, per chiedere aiuto. L’uomo si chiama Gian Piero Mereu e in un post ha pubblicato sul suo profilo Facebook la foto con un commento dal sapore molto amaro.

“Buongiorno (signori).. oggi mi sono reso conto che nella vita ho sbagliato qualcosa. Io operatore di protezione civile abituato a dare tutto me stesso per aiutare le persone in difficoltà sia per alluvioni che per terremotati. Oggi ho vissuto con i miei occhi la cattiveria delle persone” scrive Mereu con tono addolorato. “Stamattina sono rimasto bloccato con la macchina in una pozza d acqua vicino all’asse mediano con l ‘acqua che saliva di livello e con mia moglie in macchina !” continua.

“Ho chiesto per favore se qualcuno degli automobilisti di passaggio potesse trainarmi la macchina per toglierla da dove era, per risposta ho avuto “NO MI BAGNO “ oppure nemmeno rispondevano anzi passavano senza nemmeno rallentare e bagnandomi completamente! L acqua continuava a salire di livello fino a coprire i sedili! Ma per fare mille foto a me e la macchina allagata si sono dati molto da fare. Vi ringrazio tutti e vi penserò quando dovrò tirare fuori dall’ acqua persone che avranno bisogno del aiuto quello che voi mi avete negato . Grazie”.

Il maltempo sta colpendo duramente il sud della Sardegna. Le squadre della Protezione civile stanno provvedendo alle operazioni deflusso delle acque e la Polizia Locale sta vigilando sulla sicurezza della circolazione stradale. Nella giornata di ieri un uomo era disperso nei pressi di Sant’Anna Arresi. Purtroppo i Vigili del Fuoco hanno ritrovato il cadavere della vittima del nubifragio, un 80enne travolto dal maltempo mentre si trovava in auto non lontano da casa. Il mezzo era capovolto.