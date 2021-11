Va a una festa, ragazza investita due volte: è caccia al pirata della strada

Va a una festa, ragazza di 20 anni viene investita due volte: è caccia al pirata della strada. Disperato l’appello della famiglia: “Chi ha visto qualcosa parli, nostra figlia ne ha bisogno”.

Gravissimo l’episodio accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Palermo: una ragazza di 20 anni è stata investita due volte a distanza di pochi minuti, mentre stava partecipando a una serata. Secondo quanto ricostruito, la giovane sarebbe prima stata investita da una macchina, che l’ha fatta cadere, poi sarebbe stata raggiunta da un’altra auto mentre si trovava ancora a terra. Il secondo automobilista, che le è passato sopra, è scappato senza prestare soccorso. Disperato l’appello della famiglia: “Chi ha visto qualcosa parli, nostra figlia ne ha bisogno“.

Caccia al pirata della strada

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti dell’Infortunistica, la ragazza (G.B., di 20 anni) aveva partecipato insieme ai suoi amici a una festa nella dimora storica di Villa Bordonaro, che si trova davanti all’ingresso del Parco della Favorita. L’incidente sarebbe accaduto tra le 2:3o e le 3:oo di notte, tra venerdì e sabato. La ragazza sarebbe uscita dalla dimora e avrebbe fatto per attraversare la strada, con l’intendo di raggiungere alcune persone ferme sul marciapiedi opposto. Sempre sullo stesso marciapiede, la giovane si sarebbe trattenuta per parlare con i suoi amici, per poi rientrare alla villa qualche minuto dopo.

Sarebbe stato proprio in quel momento, però, mentre stava attraversando nuovamente la strada, che la 20enne sarebbe stata investita da una ragazza alla guida di una Citroen C3. L’impatto, violento, ha mandato in frantumi il parabrezza del veicolo, e avrebbe fatto cadere rovinosamente a terra la giovane. Ma sarebbe stata un’altra auto che sopraggiungeva in quel momento a passare sopra il corpo della 20enne. In questo caso, però, dopo l’impatto l’automobilista non si sarebbe fermato a prestare soccorso, e anzi avrebbe proseguito la sua corsa facendo perdere le proprie tracce.

Immediato l’allarme lanciato ai soccorsi. Sul luogo dell’accaduto sono sopraggiunti il personale medico sanitario del 118 e dell’Infortunistica. Ad assistere al grave incidente alcuni testimoni, anche loro partecipanti alla festa. Una volta prestate le prime manovre di soccorso sul posto, i sanitari hanno trasportato la ragazza presso il più vicino ospedale, in codice rosso. Sulla faccenda, però, sono gli agenti dell’Infortunistica ad indagare: stando ai primi accertamenti, pare che il secondo automobilista possa essere una ragazza, alla guida forse di una Fiat 500 di colore chiaro. Ad ogni modo, si sta cercando di risalire all’identità del pirata della strada anche grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.