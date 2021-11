Virologo Silvestri: «Vaccino bimbi, terze dosi e green pass per evitare nuove restrizioni»

Il virologo Guido Silvestri esorta esprime il suo parere in merito a vaccini, terze dosi e green pass. Ecco che cosa ha detto

Il virologo Guido Silvestri, docente negli Stati Uniti alla Emory University di Atlanta, dice la sua su vaccini, terze dosi e green pass. «Terze dosi, vaccinazione di ragazzi e bambini, e continuare col Green pass, per evitare che chi si è vaccinato debba di nuovo vivere restrizioni, che semmai vanno affibbiate in modo selettivo a chi non vuole vaccinarsi», commenta.

Intanto, il governo sta studiando un piano anti Covid per il Natale mentre continuano le discussioni in merito all’ipotesi di vaccinare anche i bambini piccoli in vista dell’approvazione al vaccino per la fascia di età che va dai 5 agli 11 anni.

Silvestri ha anche ricordato quando a fine ottobre 2020 «eravamo, ricordiamoci, nel pieno della seconda ondata di Covid e del panico mediatico ad essa correlato. Avevo espresso con forza l’importanza di aver fiducia nella scienza, e avevo previsto a chiare lettere l’arrivo imminente dei vaccini, sostenendo che avrebbero rappresentato una vera e propria ‘cavalleria della scienza’ contro il virus».

«A distanza di un anno sono molto contento e orgoglioso di aver fatto quelle affermazioni. Inutile dire che avevo pienamente ragione, in quanto i dati di Pfizer e Moderna sugli studi clinici di fase 3 sarebbero arrivati di lì a poche settimane (Pfizer il 10 novembre e Moderna il 17), subito seguiti dall’autorizzazione di Fda e dall’inizio della vaccinazione di massa a dicembre 2020.

Questo mentre la ‘divulgazione’ televisiva e mediatica su Covid era dominata dal catastrofismo, e sui social alcuni pensavano di apparire arguti sbeffeggiando l’ottimismo della conoscenza. A proposito, che fine hanno fatto adesso?», conclude il virologo.