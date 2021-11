Si ribalta con lo schiacciasassi e finisce in un fossato: muore operaio

Fatale incidente sul lavoro dove un operaio che guidava uno schiacciasassi si è ribaltato ed è morto

Incidente fatale sul lavoro, e per l’esattezza a Cerreto Guidi (Firenze), dove un operaio è morto ribaltandosi con uno schiacciasassi. L’uomo, che guidava il mezzo, è finito in un fossato. Sul posto sono sopraggiunti ispettori della Asl Toscana Centro, i carabinieri, nonché l’ispettorato del lavoro di Firenze. Da quanto è emerso da una prima ricostruzione, l’incidente è occorso verso le 12. La Procura opterà per la disposizione dell’autopsia nelle prossime ore sulla salma dell’operaio.

Leggi anche:—>Zaia: «No Green Pass negano il virus, ma Covid è big bang della storia»

Dalle prime indagini è venuto fuori che l’operaio, 51 anni, sarebbe uscito di strada mentre stava attraversando un ponte su un fossato. Il mezzo è finito nel corso d’acqua sito sotto il ponte, e si sarebbe ribaltato uccidendo l’uomo che era alla guida.

Leggi anche:—>Bielorussia, l’Ue estende le sanzioni e Lukashenko avverte: «Combatteremo»

A recuperare il corpo dell’uomo ci hanno pensato i vigili del fuoco, e i sanitari, giunti sul posto, hanno solo potuto constatarne il decesso. Da alcuni controlli eseguiti dagli ispettori Asl, l’uomo lavorava per una ditta di costruzioni impegnata nel cantiere di Acque Spa per costruire un collettore fognario. Lo avevano assunto solo due mesi fa, a settembre.