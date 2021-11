Bollettino coronavirus 15 novembre: 5.144 contagi, 44 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 15 novembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 5.144 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 7.569. Sono invece 44 le vittime in un giorno. Ieri erano state 36. Sono 120.875 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 1.645 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.865.260, i morti 132.819. I dimessi e i guariti sono invece 4.611.566, con un incremento di 3.510 rispetto a ieri.

Sono 248.825 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 445.593. Il tasso di positività è al 2% (ieri era all’1,7%). Sono invece 475 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 17 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 41 (ieri 29). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.808, ovvero 161 in più rispetto a ieri.

Le Regioni

In Emilia-Romagna 651 nuovi positivi e sei decessi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 440.176 casi di positività, 651 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.048 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 3,8%: un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 7.098.002 dosi; sul totale sono 3.528.372 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 282.006.

Nel Lazio 595 casi e 10 morti, 250 contagi a Roma

Oggi nel Lazio su 8.650 tamponi molecolari e 13.417 tamponi antigenici per un totale di 22.067 tamponi, si registrano 595 nuovi casi positivi (-272), 10 i decessi (+6) con un recupero di notifiche arretrate, 579 i ricoverati (+21), 75 le terapie intensive (+5) e +713 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,6%. I casi a Roma città sono a quota 250. Lo rende noto l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

Campania aumenta il tasso di contagio, 9 i morti

Aumenta il tasso di contagio in Campania anche se il numero dei tamponi è in calo, nell’ultima rilevazione effettuata, rispetto a quelli di solito effettuati. 525 i positivi a fronte di 11.692 test. Il tasso di positività è del 4,49%, in crescita rispetto al 3,43% di ieri. 9 i morti: 7 deceduti nelle ultime 48 ore, due in precedenza ma registrati

ieri. In lieve aumento il tasso di occupazione delle terapie intensive, 21 a fronte del precedente dato di 20, e dei reparti di degenza ordinaria, 293, contro i 292 di ieri.

In Lombardia 506 nuovi casi e 3 decessi

Con 36.806 tamponi effettuati è di 506 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in salita all’1,3% (ieri 1%). Stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva (50) mentre sale nei reparti (+19, 460). Sono 3 i decessi, che portano il totale a 34.243 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 167 i positivi segnalati a Milano (di cui 74 a Milano città), 27 a Bergamo, 75 a Brescia, 15 a Como, 6 a Cremona, 7 a Lecco, 3 a Lodi, 26 a Mantova, 40 a Monza, 17 a Pavia, 24 a Sondrio e 80 a Varese.

In Sicilia 442 i nuovi positivi, 3 i morti

Sono 442 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 13.272 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 501. L’incidenza sale al 3,3% ieri era 2,3%. L’isola è al sesto posto per contagi, al primo c’è il Veneto con 712 casi, al secondo l’Emilia Romagna con 651 casi, al terzo il Lazio con 595 casi. Gli attuali positivi sono 9.432 con un aumento di 355 casi. I guariti sono 84 mentre si registrano 3 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.093. Sul fronte ospedaliero sono adesso 384 ricoverati, con 8 ricoverati in più rispetto a ieri in terapia intensiva sono 46, quattro in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 54 casi, Catania 101, Messina 135, Siracusa 23, Ragusa 20, Trapani 37, Caltanissetta 5, Agrigento 61, Enna, 6.

In Friuli Venezia Giulia 379 nuovi casi e 2 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.158 tamponi molecolari sono stati rilevati 355 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’11,24%. Sono inoltre 6.466 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 24 casi (0,37%). Due i decessi: una donna di 95 anni di Monfalcone e una di 85 di Gorizia, entrambe morte in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 23, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 158. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.901: 867 a Trieste, 2.034 a Udine, 691 a Pordenone e 309 a Gorizia. I totalmente guariti sono 113.699, i clinicamente guariti 156, mentre le persone in isolamento risultano essere 4.815. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 122.752 persone (il totale dei positivi è stato ridotto di una unità a seguito della revisione di un test rapido, mentre un test classificato come positivo al molecolare dopo verifica è stato registrato all’antigenico): 27.538 a Trieste, 54.668 a Udine, 23.987 a Pordenone, 14.859 a Gorizia e 1.700 da fuori regione. Relativamente ai casi registrati all’interno del Servizio sanitario regionale: nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sono risultati positivi un amministrativo, un terapista, uno psicologo, un infermiere e un tecnico; nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale un tecnico e un infermiere. Per quanto riguarda invece le residenze per anziani sono stati rilevati 4 casi tra gli operatori (Trieste, Duino Aurisina e San Dorligo della Valle) e 6 tra gli ospiti (Trieste).

In Toscana 291 casi positivi, 4 decessi

I ricoverati sono 297 (4 in più rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (2 in meno).Sono 291 in più rispetto a ieri i casi di positività al coronavirus in Toscana. Salgono pertanto a 294.928 i casi totali dall’inizio della pandemia. Di questi 279 sono stati confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 280.166 (95% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.909 tamponi molecolari e 6.779 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,3% è risultato positivo. Sono invece 4.388 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.427, -2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 297 (4 in più rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (2 in meno). Si registrano 4 nuovi decessi, tutti uomini, con età media di 72,5 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 291 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (33% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

In Piemonte 240 nuovi casi, +15 ricoverati

Resta da giorni fermo a 24 il numero dei ricoverati Covid in terapia intensiva negli ospedali del Piemonte, mentre cresce in modo costante il dato dei pazienti negli altri reparti, oggi +15, con totale a 279. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta 240 nuovi casi, lo 0,6% dei 43,441 tamponi diagnostici processati, di cui 40.507 antigenici. Tra i casi positivi gli asintomatici oggi sono pari al 70,8%. Due i decessi, relativi a giorni precedenti, il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 11.852. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.786, i nuovi guariti 190.

In Calabria 120 nuovi contagi e 1 morto

Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 120 i nuovi contagi registrati (su 3.365 tamponi effettuati), +138 guariti e 1 morto (per un totale di 1.467 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -19 attualmente positivi, -27 in isolamento, +5 ricoverati e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 12).

Marche, 99 casi e tasso incidenza che sfonda quota 100

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 99 nuovi casi di ‘Covid-19’, il 9,3% rispetto ai 1.060 tamponi processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato dell’11,2%, con 285 casi su 2.543 tamponi). Il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti oggi è cresciuto ancora ed ora è a 100,97, mentre ieri era stato 99,24. Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi è salito a 118.788. Gli ultimi casi sono stati individuati 27 in provincia di Ancona, 17 in provincia di Macerata, 46 in quella di Pesaro-Urbino, 6 nel Fermano, 2 nel Piceno e 1 fuori regione. Questi casi comprendono 18 soggetti sintomatici, 22 contatti stretti con positivi, 34 contatti domestici, 3 rilevati in ambienti scolastici, 2 in ambienti di lavoro, 1 attraverso lo screening nel percorso sanitario e 1 extra-regione; 18 casi sono oggetto di approfondimento epidemiologico.

Basilicata, 60 contagi e nessun decesso

In Basilicata 1 nuovo caso di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 191 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. Invece il dato aggregato del fine settimana sale notevolmente, 60 su un totale di 783 tamponi molecolari, conteggiando anche i 59 casi registrati sabato. I lucani guariti o negativizzati nella giornata di ieri sono 24. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 28 (+2) di cui 1 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 940. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 528 somministrazioni, per circa metà sono terze dosi. Finora 434.800 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,6 per cento del totale della popolazione residente), 398.674 hanno completato il ciclo vaccinale (72,1 per cento) e 17.386 sono le terze dosi, per un totale di 850.860 somministrazioni effettuate.

In Sardegna 35 nuovi casi e nessun decesso

In Sardegna si registrano oggi 35 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 766 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2677 test.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (come ieri).I pazienti ricoverati in area medica sono 44 (come ieri).1803 sono i casi di isolamento domiciliare (6 in più rispetto a ieri).Non si registrano decessi.

In Abruzzo 26 nuovi positivi un decesso

Sono 26 (di età compresa tra 5 e 93 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 84835. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2568 (si tratta di una 92enne della provincia dell’Aquila). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 79326 dimessi/guariti (+77 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2941 (+52 rispetto a ieri).Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel totale sono ricompresi anche 638 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Settantanove pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 13 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2849 (-49 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1187 tamponi molecolari (1528492 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 5437 test antigenici (1186923). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.39 per cento. Del totale dei casi positivi, 21860 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+15 rispetto a ieri), 21361 in provincia di Chieti (-3 per riallineamento), 20117 in provincia di Pescara (+4), 20680 in provincia di Teramo (+15), 686 fuori regione (-3) e 131 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Valle D’Aosta, nessun decesso e 3 nuovi casi positivi

Nessun decesso e tre nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d’Aosta che portano il totale delle persone colpite da virus da inizio epidemia ad oggi a 12.469. I positivi attuali sono 165 di cui 156 in isolamento domiciliare e nove ricoverati in ospedale. Rispetto a ieri non si registra alcun guarito, il totale dunque resta di 11.828. I casi finora attestati sono 94.517, i tamponi fino ad oggi effettuati 254.574.da inizio epidemia ad oggi i decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta sono 476.

In aggiornamento