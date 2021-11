Allerta alimentare: ritirato lotto pandoro Melegatti per possibile presenza pezzi plastica

Il Ministero della Salute ha segnalato il ritiro dal mercato di un lotto di pandoro Melegatti:«Non consumarlo e riconsegnare presso il punto vendita di acquisto»

Il Ministero della Salute ha avvisato del ritiro dal mercato di un lotto di pandoro Melegatti per via di un probabile rischio fisico per i consumatori data la possibile presenza di corpi estranei nell’impasto e nello specifico, di pezzi di plastica. Come è scritto nell’avviso di richiamo, il ritiro dai negozi del suddetto prodotto è stato ordinato per la possibile presenza di pezzi duri di plastica all’interno del pandoro.

A essere richiamato per tutte le verifiche del caso da parte del produttore, è un singolo lotto di Pandoro Originale Melegatti venduto in due modalità differenti.

Leggi anche:—>Alluvioni, il 5,4% del territorio in Italia è ad alta pericolosità

L’avviso di richiamo pubblicato sul sito dal Ministero della Salute porta data 11 novembre e si riferisce sia a “Il Pandoro Originale 750 g” sia a “Il Pandoro Originale 740 g Prodotto di aspetto e/o forma e/o struttura non perfetta“. È tuttavia lo stesso lotto, che porta il numero 210917, prodotto da Melegatti 1894 S.p.A. nello stabilimento di Via Monte Carega e San Giovanni Lupatoto (Verona).

Leggi anche:—>Covid, Antonelli: «Gente è stanca, ma necessario rispettare le regole e fare terza dose. Intensive sotto pressione»

Il prodotto richiamato ha una data di scadenza (o termine minimo di conservazione) corrispondente al 30 aprile 2022. I pandori con il lotto di cui sopra hanno sono già stati ritirati dagli esercizi commerciali. Tuttavia, se qualcuno li avesse già comprati, è essenziale ricordarsi di non consumare il prodotto e riportarlo presso il negozio in cui si è effettuato l’acquisto.

Leggi anche:—>Covid, Green Pass e restrizioni: cosa ci aspetta per Natale?

Se si necessitasse di ulteriori informazioni è possibile contattare la casa produttrice, Melegatti, al seguente numero: 0458951444 o inviare una email al servizio clienti dell’impresa.