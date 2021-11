Alluvioni, il 5,4% del territorio in Italia è ad alta pericolosità

Da un’analisi dell’Ispra è emerso che in queste zone vive il 4,1% della popolazione e si trova il 7,8% dei beni culturali

Secondo un report Ispra sulle condizioni di pericolosità da alluvione nel nostro Paese, il 5,4% del territorio italiano ricade in zone che potenzialmente possono allagarsi. Nelle zone in cui la pericolosità è elevata abita il 4,1% della popolazione e si trova anche il 7,8% dei beni culturali. Questi valori sfiorano rispettivamente il 20,6% e il 24,3% nelle zone che in cui c’è bassa probabilità di allagamenti. Il 7,4% dei comuni del nostro Paese ha almeno il 20% della superficie in un’area in cui ci sono possibili allagamenti.

Dal report è venuto fuori, inoltre, che Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Calabria hanno le percentuali di territorio potenzialmente allagabile più elevate su scala nazionale. Per quanto concerne uno scenario di pericolosità elevata, la Calabria ha il 17,1% del territorio regionale e l’Emilia Romagna l’11,6% e sono territori con le maggiori percentuali di territorio che potrebbe subire allagamenti.

In merito a queste regioni, per la Calabria Crotone è l’area con le maggiori percentuali di potenziale allagamento e popolazione esposta, mentre Ferrara, in Emilia Romagna, è quella in cui la popolazione è maggiormente esposta a rischio alluvione. Popolazione che, in caso di scenario con pericolosità medio-bassa, corrisponde al 100% di quella residente. Percentuali non molto distante dalle sopraccitate (99,1%) si registrano nell’area di Rovigo, in Veneto in caso di scenario con bassa possibilità che si verifichi un alluvione.

In Veneto (21,2%) e Liguria (18,6%) ci sono le più alte percentuali di beni culturali esposti a rischio alluvioni nel caso di scenario di pericolosità elevata.

In Veneto, invece, è Venezia la zona a maggior rischio di beni culturali esposti ad allagamenti mentre in Liguria, Savona, per quanto concerne tutti e tre i livelli di probabilità.