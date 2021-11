Aumento bollette energia: elettrodomestici, quanto spenderanno gli italiani

Con l’aumento delle bollette di energia, ci saranno diversi cambiamenti soprattutto per chi è rimasto col Servizio di Maggior Tutela. Ecco quanto spenderanno gli italiani

Da quando è entrato in vigore l’aumento delle bollette di energia, i consumatori che sono rimasti con il Servizio di Maggior Tutela sono a rischio pesante stangata in bolletta per quanto concerne gli ultimi tre mesi del 2021. Lo spiega Selectra, servizio gratuito che mette a confronto e attiva offerte di luce, gas, internet. Nello studio realizzato da Selectra, si è preso in esame il costo in bolletta per l’uso di ogni elettrodomestico in casa, per una famiglia che ha ancora il Mercato Tutelato.

Dal report di Selectra, è emerso che per questi consumatori, il costo per usare gli elettrodomestici potrebbe subire un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 30% rispetto allo scorso trimestre. Il maggior peso lo ha l’uso di elettrodomestici di riscaldamento, come stufetta elettrica o climatizzatore. Questi elettrodomestici, usati in media per 5 ore al giorno, avranno un costo di 27 euro per un climatizzatore e fino a 67 euro se si tratta di una stufa elettrica, il che significa 24 euro in più rispetto al 2020. Consuma molta energia anche lo scaldabagno elettrico.

Se si considera un consumo medio per tre persone, il costo sarà di 34 euro in bollette col Mercato Tutelato, 12 euro in più del 2020 e 8 in più del trimestre scorso. Chi ha il forno elettrico, usato per un’ora 3 volte a settimana, si vedtà in bolletta 6 euro in più, 2 euro più del 2020. Per usare lavastoviglie e aspirapolvere, invece, si dovranno aggiungere oltre 8 euro alla bolletta energia, 3 euro più del 2020. Per fare la lavatrice, se si considerano 20 lavatrici al mese, il costo sarà di 3 euro in più rispetto al 2020, mentre per usare l’asciugatrice ci si vedrà 8,50 euro in bolletta.

Per usare il ferro da stiro due volte a settimana per due ore, si vedranno 12 euro sulla bolletta elettrica mensile in quest’ultimo trimestre 2021, ossia 4,50 in più del 2020.

Ma non è tutto. Per usare l’asciugacapelli, in media mezz’ora al giorno, il costo è di 7 euro al mese, 2,5 euro in più del 2020, mentre la piastra per capelli, se la si usa ogni 2 giorni costa 5 euro in bolletta, 2 euro in più dello scorso anno e 1,20 euro rispetto all’ultima bolletta trimestrale.

Per coloro che lavorano in smart working, si pagheranno circa 5,5 euro al mese per il pc se usato per 8 ore nei giorni lavorativi, ossia 2 euro al mese in più del 2020. Infine, il frigorifero potrebbe costare oggi fino a 5 euro nella bolletta mensile, 1,80 euro in più rispetto al 2020. Per cercare di contenere i costi, Selectra raccomanda di scegliere elettrodomestici di classe energetica alta, stando attenti ai consumi e optare per una buona offerta sul Mercato Libero, per chi sta col Servizio di Maggior Tutela.