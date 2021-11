Covid, Biden: “Casa Bianca verso la terza dose per tutti gli adulti”

Covid, secondo l’amministrazione Biden la Casa Bianca si impegna a distribuire la terza dose per tutti gli adulti già da questa settimana.

L’Amministrazione Biden si appresta ad autorizzare la terza dose del vaccino per tutta la popolazione adulta, già a partire da questa settimana. Lo riferiscono ad Axios delle fonti a conoscenza dei piani della Casa Bianca.

Covid, terza dose: “Destinata a diventare parte del normale regime”

Al momento, secondo i dati delle autorità sanitarie, solamente il 36% degli americani con età pari o superiore ai 65 anni hanno ricevuto il cosiddetto ‘booster shot’.

Tra gli esperti, si fa notare, non c’è unanimità di giudizio su chi debba ricevere la terza dose del vaccino. Tuttavia, è ormai quasi universalmente accettato che dopo sei mesi dall’ultima dose, l’efficacia del vaccino diminuisce.

Sulla questione è intervenuto l’immunologo Anthony Fauci, ritenendo “estremamente importante” la terza dose. Fauci si è detto convinto che “molto presto assisteremo ad una situazione nella quale non ci sarà alcuna confusione riguardo a chi debba o non debba ricevere la terza dose”. Secondo Fauci, la terza dose è destinata a diventare “parte del normale regime e non solamente un bonus”.