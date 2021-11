Covid, Crisanti: “Sui trasporti pubblici obbligatorie le mascherine Ffp2”

Covid: il professore Andrea Crisanti ha commentato la nuova ordinanza sui trasporti pubblici e la necessità di usare Ffp2.

Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, questa mattina è stato ospite a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24 ed ha commentato la nuova ordinanza relativa ai trasporti pubblici.

Crisanti: “Le mascherine Ffp2 proteggono da noi stessi e dagli altri”

“Per il trasporto pubblico la cosa migliore è che tutti si mettano la mascherina Ffp2, perché protegge. Con questi dispositivi, se usati correttamente, non si infetta nessuno. La mascherina chirurgica in determinate circostanze non basta, perché protegge gli altri ma non noi stessi”, questa è la raccomandazione del professore Andrea Crisanti.

Le mascherine Ffp2, ha proseguito Crisanti, “costano di più: ma si spendono tantissimi soldi, a un certo punto si possono anche sovvenzionare, forse è una delle cose che si potrebbero fare. Se tutti usassero la mascherina Ffp2 non servirebbero tutti questi Green pass“.