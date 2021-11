Kyle Rittenhouse e lo spargimento di sangue per le strade di Kenosha

Kyle Rittenhouse ha provocato uno spargimento di sangue per le strade di Kenosha, si attende il verdetto sul caso da parte dei 12 giurati.

Dopo un’intera giornata di discussioni, ai giurati si è detto di tornare martedì mattina per l’inizio delle deliberazioni nel caso. La storia ha suscitato un acceso dibattito negli USA sulle pistole, il vigilantismo e la legge e l’ordine. Diciotto giurati hanno ascoltato il caso; i 12 che decideranno il destino di Rittenhouse e i sei che saranno designati come sostituti saranno determinati con un’estrazione di numeri. L’allora 17enne, sparò a morte a due uomini e ne ferì un terzo durante una tumultuosa notte di proteste contro l’ingiustizia razziale nell’estate 2020.

Rittenhouse ha detto di essere andato a Kenosha dalla sua casa di Antioch, Illinois, per proteggere la proprietà dai rivoltosi. In quei giorni un uomo nero, Jacob Blake, era stato colpito da un agente di polizia bianco di Kenosha. Da questo evento erano nate le proteste Nelle arringhe finali, il procuratore Thomas Binger ha detto che Rittenhouse era un “aspirante soldato” e stava “cercando guai quella notte”. Binger ha mostrato alla giuria il video di un drone che ritraeva Rittenhouse che puntava l’arma contro i manifestanti.

“Questa è la provocazione. Questo è ciò che dà inizio all’incidente”, ha dichiarato il procuratore. “Perdi il diritto all’autodifesa quando sei tu a portare la pistola, tu a creare il pericolo, quando sei tu a provocare le altre persone”. Rittenhouse, ora diciottenne, dovrà scontare la pena della prigione a vita se condannato per l’accusa più grave contro di lui, omicidio intenzionale di primo grado.

L’omicidio di Rosenbaum da parte di Kyle Rittenhouse

Binger si è concentrato sull’uccisione del 36enne Joseph Rosenbaum, che è stato il primo uomo ucciso quella notte. La sua sparatoria avrebbe messo in moto quelle successive. Il procuratore lo ha ripetutamente defintio omicidio, dicendo che era ingiustificato. Il procuratore ha ricordato ai giurati che Rittenhouse ha testimoniato che sapeva che Rosenbaum era disarmato. Binger ha anche detto che non c’è alcun video a sostegno dell’affermazione della difesa secondo cui Rosenbaum ha minacciato di uccidere Rittenhouse.

Ma l’avvocato di Rittenhouse ha controbattuto che la sparatoria è iniziata dopo che il giovane ha subito un’imboscata da una “persona pazza” quella notte. Dice che il suo cliente temeva che la sua pistola gli sarebbe stata strappata e usata per ucciderlo. L’avvocato della difesa Mark Richards ha ribadito che Rittenhouse ha agito per autodifesa. Binger ha contestato la tesi che Rosenbaum stesse cercando di afferrare il fucile di Kyle Rittenhouse. “Il signor Rosenbaum non è nemmeno a portata di mano quando avviene il primo colpo”, ha detto Binger. Ha respinto, poi, l’affermazione che Rittenhouse non aveva altra scelta che sparare, dicendo che avrebbe potuto scappare.

E Binger ha sostenuto che una volta che Rosenbaum si è ritrovato ferito, non era nemmeno in grado di portare via la pistola. Difficile togliere l’arma legata al corpo di Rittenhouse mentre stai cadendo a terra con un bacino fratturato. Rittenhouse ha continuato a sparare, dando quello che il procuratore ha chiamato il “colpo mortale” alla schiena di Rosenbaum. “Penso che possiamo anche essere d’accordo sul fatto che non dovremmo avere diciassettenni che corrono per le nostre strade con l’AR-15, perché questo è esattamente ciò che accade”, ha detto Binger.

La difesa di Rittenhouse

Nella sua arringa finale, Richards, l’avvocato della difesa, ha chiamato Rosenbaum una “persona pazza”. Ha detto che Rosenbaum era “deciso a causare problemi quella notte” e ha inseguito Kyle Rittenhouse senza essere provocato. “Il signor Rosenbaum è stato colpito perché stava inseguendo il mio cliente e stava per ucciderlo, prendere la sua pistola e mettere in atto le minacce che aveva fatto”, ha detto Richards, aggiungendo che Rittenhouse non ha mai puntato la pistola prima di essere inseguito: “Non è successo”.

Rittenhouse è rimasto impassibile durante le discussioni, annotando occasionalmente qualcosa. Sua madre, Wendy Rittenhouse, ascoltava attentamente dietro di lui. Con un verdetto vicino, il governatore Tony Evers ha detto che 500 membri della Guardia Nazionale sarebbero stati preparati per il servizio a Kenosha se richiesto dalle forze dell’ordine locali.

Cosa accadde dopo il primo omicidio?

Dopo aver ucciso Rosenbaum, Rittenhouse sparò e uccise Anthony Huber, 26 anni, e ferì Gaige Grosskreutz, 28 anni, mentre cercava di farsi strada nella folla. Rittenhouse ha testimoniato che Huber lo ha colpito con uno skateboard e che Grosskreutz è venuto verso di lui con una sua pistola. Ma il procuratore ha detto che Rittenhouse ha provocato anche quello spargimento di sangue. Ha detto che Huber, Grosskreutz e altri nella folla stavano cercando di fermare quello che credevano fosse un tiratore attivo.

Quando il procuratore ha mostrato una foto del corpo insanguinato di Rosenbaum su una barella durante la sua autopsia e un’altra della sua mano maciullata, alcuni giurati sembravano distogliere lo sguardo. Più tardi, quando Binger ha mostrato un primo piano del bicipite di Grosskreutz ampiamente distrutto da un proiettile, diversi giurati hanno trasalito e si sono voltati. Il procuratore ha notato che Rittenhouse aveva munizioni in grado di viaggiare per la lunghezza di cinque campi sportivi e di passare attraverso le auto. Ha poi chiesto alla giuria: “Perché avete bisogno di 30 colpi di full metal jacket per proteggere un edificio?”

L’avvocato della difesa ha bollato il processo come un “caso politico” portato avanti dai procuratori che hanno bisogno di qualcuno da incolpare per la violenza. Il suono di un piccolo gruppo di manifestanti che cantavano fuori dall’edificio poteva essere sentito ad un certo punto, ma non era chiaro dall’interno dell’aula cosa stessero dicendo o se la giuria li avesse sentiti.