Ospedali di Salisburgo in difficoltà per covid, costretti a scegliere chi curare

Gli ospedali di Salisburgo sono costretti a decidere a chi dare priorità per le terapie a causa dell’aumento di ricoveri per il Coronavirus.

I ricoveri aumentano e il dipartimento per le strutture della regione dichiara l’istituzione di una squadra di medici per il triage dei pazienti. Ciò è stato necessario perché a breve non sarà più possibile curare tutti secondo gli standard abituali.

Le squadre del triage, riporta il dipartimento, suggeriranno le singole strutture nello stabilire a quali persone indirizzare prioritariamente le cure. Iniziano già a scarseggiare, infatti, i posti in terapia intensiva. Il territorio di Salisburgo è quello con più casi covid di tutto il paese, millecinquecento contagi ogni centomila abitanti. Subito dopo troviamo la regione dell’Alta Austria, con millequattrocento casi.

L’Associazione austrica di anestesisti e rianimatori (OeGari), vista la gravità della situazione, ha chiesto di imporre un breve lockdown nelle succitate regioni. Il presidente dell’OeGari, Walter Hasibeder, ha affermato che la situazione è “molto, molto tesa”. Il politico Wilfried Haslauer ha disposto lo spostamento di alcuni pazienti covid in via di guarigione ma non ancora pronti a rientrare a casa. Si spera così di alleviare le condizioni degli ospedali di Salisburgo.

Da lunedì 15 novembre, in Austri vige un lockdown per i soli non vaccinati ma per alcuni non è sufficiente. Wolfgang Mueckstein, del partito dei Verdi, spinge per un coprifuoco di notte, ma per ora il cancelliere conservatore Alexander Schallenberg si oppone a tale idea.