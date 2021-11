Maxi sequestro di pesce irregolare, denunce dalla Guardia Costiera

La Guardia Costiera ha sequestrato oltre 4,5 tonnellate di prodotto ittico scaduto o non regolamentare. Denunciati un’azienda e alcuni locali

Oltre 4,5 tonnellate di pesce sono state sequestrate questa mattina dalla Guardia Costiera della Direzione marittima del Veneto. Si tratta di 14 lotti di prodotti ittici scaduti o senza documentazione di provenienza che sono stati intercettati dai 20 militari impegnati nell’operazione denominata “Lownflugel”.

Sotto accusa un’azienda della provincia di Bolzano che ha ricevuto due sanzioni amministrative di 3.500 euro e la denuncia per frode nell’esercizio del commercio. Anche in un ristorante della zona sono state accertate alcune irregolarità nel piano di autocontrollo basato sui principi Haccp, constatate assieme al Servizio igiene alimenti della locale Azienda Sanitaria, per cui è stata disposta la sospensione totale dell’esercizio commerciale fino alla regolarizzazione.

LEGGI ANCHE: Blitz dei carabinieri, 12 arresti e sequestrata droga per 5 milioni di euro



Controlli anche nella zona di Treviso e del Garda hanno portato al sequestro di diversi prodotti ittici non conformi in materia di etichettatura, molluschi sprovvisti di bollo sanitario e prodotti congelati con informazioni all’interno dei menu.