Forza Nuova, parla De Raho:«Sua strategia può ricondurci ad anni bui di terrorismo»

Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho, dice la sua su Forza Nuova e sui fenomeni di terrorismo

In un colloquio con Repubblica, il procuratore antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero de Raho dice la sua sui fenomeni di terrorismo e su Forza Nuova. «I fenomeni di terrorismo interno sono nati da formazioni non diverse» da Forza Nuova che «hanno inizialmente adottato il metodo violento. È sempre molto pericoloso lasciar correre. Il piano per legare assieme Forza Nuova e il movimento No Pass dimostra di per sé una strategia, rispetto alla quale il Paese si deve muovere perché non si scada in quelle forme di terrorismo che già abbiamo vissuto in passato».

Sull’eventualità che Forza Nuova venga sciolta, il procuratore chiarisce:«Di fronte a un assalto squadrista come quello subito dalla Cgil si pensa sempre a misure che possano accelerare l’intervento dello Stato. Ma la decisione spetta ad altri, non a me. Oltretutto un decreto di scioglimento è preceduto da una vasta istruttoria, che va a indagare l’operatività e il metodo di una specifica formazione politica. Non occupandomi di quell’istruttoria, non posso pronunciarmi. Osservo però che l’associazione è un istituto costituzionalmente garantito che si supera quando vi si intravedono elementi come la sovversione, la violenza, il metodo».

De Raho prosegue il suo discorso spiegando che «l’eventuale decreto di scioglimento sarebbe una misura di prevenzione sicuramente utile, laddove venisse valutata la sussistenza dei presupposti, e non limiterebbe né impedirebbe le attività di indagine, di prevenzione e di repressione».

Il procuratore continua:«Aggiungo che uno Stato civile non deve nemmeno avere paura di creare vittimismo in chi persegue ideologie violente». Nonostante ultimamente sono state rinvenute armi, come conferma lo stesso De Raho, «non è detto che siano la prova dell’operatività armata della formazione», chiosa.