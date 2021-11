De Luca: “Lockdown per no-vax è il minimo, poi restano napalm e lanciafiamme”

Le Regioni italiane stanno valutando la possibilità di attuare delle misure di restrizione esclusivamente nei confronti di coloro che non sono vaccinati contro il Covid-19. A confermarlo è stato Vincenzo De Luca, governatore della Campania. “Un lockdown per i no-vax è il minimo, poi restano solo il napalm e il lanciafiamme”, ha detto. L’ipotesi di affidarsi al modello portato avanti dall’Austria, dunque, potrebbe essere più di una suggestione nel futuro prossimo.

Il Governo sta valutando le misure per arginare la nuova ondata del Covid-19 in Italia e dalle Regioni arriva la proposta di prendere d’esempio il modello austriaco, istituendo una sorta di lockdown esclusivamente per coloro che non si sono vaccinati contro il virus e che non hanno intenzione di farlo per ideologia. Tra coloro che approvano l’ipotesi di una chiusura ad hoc per i non immuni c’è anche Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania ne ha parlato nel corso di un suo intervento sul tema ed ha per l’occasione rispolverato uno slogan utilizzato nelle prime fasi della pandemia. “Lockdown per i non vaccinati? È il minimo, poi restano solo il napalm e il lanciafiamme”, ha detto.

Il numero uno della Campania, in tal senso, ha sottolineato come le manifestazioni no-vax e no green pass siano state in queste settimane deleterie. “Cominciamo a capire qual è la ricaduta negativa di atteggiamenti irresponsabili che abbiamo conosciuto in queste settimane. L’irresponsabilità di chi finge di scambiare per libertà democratica quella che si chiama irresponsabilità. Mi auguro che tutti quanti di fronte a questa quarta ondata capiscano che il dovere di tutelare la salute dei cittadini è un dovere che appartiene a tutti quanti. Non ad alcuni sì e altri no. Mi pare del tutto evidente che chi non si vaccina non può avere gli stessi diritti di chi vaccinandosi ha dato prova di senso di responsabilità. Purtroppo abbiamo a che fare con degli squinternati che invece di farsi il vaccino fanno i cortei”, ha concluso.