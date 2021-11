New York, si torna a festeggiare Capodanno a Times Square, ma con vaccino

Lo scorso anno, in piena pandemia, i festeggiamenti si erano tenuti ma non c’era folla, tant’è che tutto era occorso con piccoli gruppi di lavoratori distanziati

Per il Capodanno 2022 New York torna a riempire Times Square. Per prendere parte all’evento, però, bisognerà esibire prova di avvenuta vaccinazione anti Covid con doppia dose oppure, per chi non può vaccinarsi per ragioni mediche, bisognerà portare un tampone negativo. È quanto ha comunicato il sindaco di New York, Bill de Blasio.

«Siamo orgogliosi di annunciare che le meravigliose celebrazioni a Times Square, il ball drop, tutto, ritorneranno alla massima potenza come piace a noi», ha detto de Blasio. «Centinaia di persone saranno lì per festeggiare. Possiamo finalmente ritornare insieme. Sarà formidabile».

Il certificato di avvenuta vaccinazione sarà chiesto a tutti coloro che prenderanno parte al Capodanno, dai 5 anni in su, come ha chiarito a sua volta Tom Harris, presidente Times Square Alliance.

Lo scorso anno, essendo in piena emergenza Covid, i festeggiamenti per il Capodanno di New York si erano tenuti ma senza affollamenti. All’evento si era esibita Jennifer Lopez. Il tutto di fronte a piccoli gruppi di lavoratori distanziati e di fronte a sedie vuote, con le autorità che avevano chiesto ai cittadini di assistere all’evento in tv, dalle proprie abitazioni.