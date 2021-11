Pillola anti covid, Pfizer consentirà la produzione di versioni generiche

L’accordo con il gruppo internazionale di salute pubblica permetterà alle versioni generiche della pillola anti covid di essere prodotte e vendute in 95 paesi.

Pfizer ha firmato un accordo che permette la produzione e la fornitura del farmaco anti COVID in decine di paesi a basso e medio reddito. L’accordo è intercorso tra l’azienda statunitense e il gruppo di salute pubblica internazionale Medical Patent Pool (MPP), sostenuto dall’ONU. Tale intesa permetterebbe ai produttori di produrre e fornire versioni generiche del farmaco in 95 paesi senza la minaccia della violazione del brevetto.

La maggior parte dei paesi inclusi nell’accordo sono in Africa e Asia, che coprono circa il 53% della popolazione mondiale. “Pfizer rimane impegnata a portare avanti scoperte scientifiche per aiutare a porre fine a questa pandemia per tutte le persone”, ha detto l’amministratore delegato Pfizer. “Crediamo che i trattamenti antivirali orali possano giocare un ruolo vitale nel ridurre la gravità delle infezioni da COVID-19. Diminuiscono la pressione sui nostri sistemi sanitari e salvando vite”, ha aggiunto. Più tardi, martedì, Pfizer ha chiesto ai regolatori negli USA di concedere alla sua pillola l‘autorizzazione per l’uso di emergenza.

L’azienda ha detto che i suoi studi in fase avanzata hanno mostrato che la pillola ha ridotto la possibilità di ospedalizzazione o morte per gli adulti a rischio di malattia grave dell’89%. Gli studi hanno valutato i dati di 1.219 casi positivi in Nord e Sud America, Europa, Africa e Asia. Il farmaco ha dimostrato di essere più efficace se preso in una fase iniziale delle infezioni e dato in combinazione con un antivirale chiamato ritonavir. Bourla ha detto che per i paesi a basso reddito, l’azienda stava considerando diverse opzioni di prezzo. L’obiettivo è di non porre “alcuna barriera di accesso”.

La critica di Medici senza frontiere all’accordo per la pillola anti covid

Medici Senza Frontiere (Medecins Sans Frontieres, o MSF) ha detto di essere “scoraggiata” dall’accordo. Ha notato, infatti, che un certo numero di paesi tra cui Brasile, Argentina, Cina e Thailandia sono stati esclusi dall’accordo.

“Se la Pfizer vuole davvero tener fede alla sua promessa di contribuire a un accesso equo a questo nuovo trattamento, dovrebbe dichiarare chiaramente che non ostacolerà la produzione di generici aperti e la concorrenza, invece di firmare licenze restrittive, ed eliminare qualsiasi tipo di monopolio sulla proprietà intellettuale durante questa pandemia“, ha detto.

Regina Osih, un medico e specialista in malattie infettive all’Aurum Institute di Johannesburg, Sudafrica, ha detto che l’accordo è “molto importante”. “Questo tipo di accordi permette a tutti di accedere potenzialmente al farmaco COVID – escluderanno ancora qualcuno, ma miglioreranno la conversazione sull’accesso equo“, ha detto.

La disuguaglianza nella distribuzione dei vaccini

La mossa di Pfizer è arrivata dopo che la compagnia farmaceutica statunitense Merck ha firmato un accordo simile senza royalty con MPP il mese scorso. Anche in quel caso il farmaco antivirale, molnupiravir, poteva essere prodotto e venduto a basso costo in 105 paesi in via di sviluppo. Il farmaco della Merck è stato approvato dai regolatori nel Regno Unito all’inizio di questo mese.

Le mosse di Pfizer e Merck per condividere i brevetti per i loro farmaci COVID-19 sono venute in seguito alla pressione internazionale sulle aziende farmaceutiche. I critici hanno a lungo sostenuto che la riluttanza a condividere i brevetti dei vaccini ha contribuito alla distribuzione fortemente ineguale delle dosi. Dei 7,54 miliardi di dosi di vaccini somministrati a livello globale, solo il 4,6% delle persone nei paesi a basso reddito ha ricevuto almeno un’iniezione.

“Immaginate cosa sarebbe successo se loro (i produttori di vaccini) avessero dato in licenza la loro tecnologia nel maggio 2020”, ha detto Ellen ‘t Hoen, direttore di Medicines Law & Policy.