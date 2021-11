Energia globale, USA chiedono uno sforzo collettivo per abbassare i prezzi

L’amministrazione Biden ha chiesto ai più grandi consumatori di petrolio del mondo di rilasciare le scorte di greggio per abbassare i prezzi dell’energia. Tra queste nazioni troviamo Cina, India e Giappone, tutte coinvolte nello sforzo coordinato per abbassare i costi dell’energia globale.

L’insolita richiesta arriva mentre il presidente degli USA Joe Biden respinge la pressione politica sull’aumento dei prezzi alla pompa e altri costi per i consumatori. La richiesta riflette anche la frustrazione americana con i membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e i suoi alleati. Questi ultimi hanno respinto le ripetute richieste di Washington di accelerare i loro aumenti di produzione per abbassare i costi dell’energia globale.

In Asia, dove la Cina ha detto che sta lavorando su un rilascio di greggio, i prezzi del petrolio hanno seguito i cali indotti dalla richiesta degli USA. Biden e gli advisor più importanti hanno discusso la possibilità di un rilascio coordinato di petrolio immagazzinato con gli alleati stretti. Si parla di Giappone, Corea del Sud e India, così come con la Cina riportano alcune fonti.

Gli USA e gli alleati hanno già coordinato il rilascio delle riserve strategiche di petrolio, per esempio nel 2011 durante la guerra in Libia. La proposta attuale, però, rappresenta una sfida senza precedenti all’OPEC, il cartello che ha influenzato i prezzi del petrolio per più di cinque decenni. Si tratta di una sfida perché si vuole coinvolgere anche la Cina, il più grande importatore di greggio del mondo.

Un funzionario del ministero dell’industria giapponese ha detto che gli USA hanno chiesto la cooperazione di Tokyo per affrontare l’aumento dei prezzi del petrolio. Per legge, però, il Giappone non può usare i rilasci delle riserve per abbassare i prezzi, ha detto il funzionario.

La posizione dei grandi player dell’energia globale

L’ufficio delle riserve statali della Cina ha detto che stava lavorando su un rilascio di riserve di greggio, anche se non ha commentato sugli USA. Un funzionario sudcoreano ha confermato che gli USA hanno chiesto a Seul di rilasciare alcune riserve di petrolio. “Stiamo esaminando attentamente la richiesta degli USA, tuttavia, non rilasciamo le riserve di petrolio a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio. Potremmo rilasciare la riserva di petrolio in caso di squilibrio dell’offerta, ma non per rispondere all’aumento dei prezzi del petrolio”, ha detto il funzionario.

La quota statunitense di qualsiasi potenziale rilascio di riserve dovrebbe essere più di 20-30 milioni di barili per influenzare i mercati. Tale rilascio potrebbe essere sotto forma di una vendita o di un prestito dalla Riserva Petrolifera Strategica (RPS) degli USA, o entrambe le cose. La RPS è stata istituita negli anni ’70 dopo l’embargo petrolifero arabo per garantire che gli USA abbiano un’adeguata fornitura per affrontare un’emergenza.

Diverse persone che hanno familiarità con la questione hanno avvertito che le trattative per un rilascio coordinato dell’offerta non sono state finalizzate. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare il contenuto dettagliato delle conversazioni con gli altri paesi.

L’inflazione in America e le elezioni midterm

Dopo che Reuters ha riportato le discussioni della Casa Bianca, il greggio statunitense e il benchmark globale Brent sono crollati. Si è scesi, infatti, sotto gli 80 dollari al barile. L’OPEC e altri produttori tra cui la Russia, noti collettivamente come OPEC+, hanno aggiunto circa 400.000 barili al giorno al mercato su base mensile. Nonostante ciò tutti hanno resistito alle richieste di Biden per aumenti più rapidi, sostenendo che la ripresa della domanda potrebbe essere fragile.

Il segretario generale dell’OPEC, Mohammad Barkindo, ha detto martedì che si aspetta un’eccedenza di offerta globale già a dicembre. “Questi sono segnali che dobbiamo essere molto, molto attenti”, ha detto ai giornalisti.

L’aumento dei prezzi del petrolio ha irritato Biden in vista delle elezioni di midterm del 2022. Si determinerà in questa circostanza se il suo partito democratico manterrà una sottile maggioranza nel Congresso americano. I prezzi della benzina negli USA sono in media 3,41 dollari al gallone, secondo la AAA, più del 60% più alti di un anno fa. Diversi aiutanti di Biden attribuiscono il calo del suo indice di gradimento pubblico negli ultimi mesi al peggioramento dell’inflazione, dall’energia fino al cibo. L’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 6,2% negli ultimi 12 mesi, con i suoi componenti energetici in aumento del 30%.