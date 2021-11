Canada, dichiarato lo stato d’emergenza: inondazioni e tempeste record

Una donna ha perso la vita in una frana e due persone, ad oggi, risultano disperse. Si teme che il numero delle vittime del maltempo che sta colpendo il Canada e in particolare la provincia della British Columbia possa aumentare.

Il Canada è stato travolto dal maltempo ed ha, per questo motivo, dichiarato lo stato di emergenza per la provincia della British Columbia. Situata nell’ovest del Canada, è stata travolta da tempeste e da inondazioni mai verificate prima: collegamenti stradali e ferroviari sono stati infatti interrotti. Al momento, vi sono una vittima che ha perso la vita in una frana e due persone disperse. Si teme, però, che il bilancio delle persone coinvolte possa aumentare.

«In risposta alle inondazioni estreme nel sud della British Columbia, abbiamo approvato il dispiegamento di personale di supporto aereo delle forze canadesi. – spiega Bill Blair, il Ministro canadese per la preparazione alle emergenze – Potremo così dare assistenza negli sforzi di evacuazione, supportare la catena di approvvigionamento e proteggere i residenti da inondazioni e frane».