Gesù passa nella nostra vita | Il vangelo di oggi giovedì 18 Novembre 2021

Gesù ci chiede di accogliere lui e il suo messaggio, che con delicatezza passa nella nostra vita e ci aspetta in un abbraccio.

Liturgia di oggi Giovedì 18 Novembre 2021

GIOVEDÌ DELLA XXXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO DISPARI)

Dice il Signore:

«Io ho progetti di pace e non di sventura.

Voi mi invocherete e io vi esaudirò:

vi radunerò da tutte le nazioni dove vi ho disperso». (Cf. Ger 29,11-12.14)

Prima Lettura

Cammineremo nell’alleanza dei nostri padri.

Dal primo libro dei Maccabèi

1Mac 2,15-29

In quei giorni, i messaggeri del re, incaricati di costringere all’apostasia, vennero nella città di Modin per indurre a offrire sacrifici. Molti Israeliti andarono con loro; invece Mattatìa e i suoi figli si raccolsero in disparte.

I messaggeri del re si rivolsero a Mattatìa e gli dissero: «Tu sei uomo autorevole, stimato e grande in questa città e sei sostenuto da figli e fratelli. Su, fatti avanti per primo e adempi il comando del re, come hanno fatto tutti i popoli e gli uomini di Giuda e quelli rimasti a Gerusalemme; così tu e i tuoi figli passerete nel numero degli amici del re e tu e i tuoi figli avrete in premio oro e argento e doni in quantità».

Ma Mattatìa rispose a gran voce: «Anche se tutti i popoli che sono sotto il dominio del re lo ascoltassero e ognuno abbandonasse la religione dei propri padri e volessero tutti aderire alle sue richieste, io, i miei figli e i miei fratelli cammineremo nell’alleanza dei nostri padri. Non sia mai che abbandoniamo la legge e le tradizioni. Non ascolteremo gli ordini del re per deviare dalla nostra religione a destra o a sinistra».

Quando ebbe finito di pronunciare queste parole, si avvicinò un Giudeo alla vista di tutti per sacrificare sull’altare di Modin secondo il decreto del re. Ciò vedendo, Mattatìa arse di zelo; fremettero le sue viscere e fu preso da una giusta collera. Fattosi avanti di corsa, lo uccise sull’altare; uccise nel medesimo tempo il messaggero del re, che costringeva a sacrificare, e distrusse l’altare.

Egli agiva per zelo verso la legge, come aveva fatto Fineès con Zambrì, figlio di Salom. La voce di Mattatìa tuonò nella città: «Chiunque ha zelo per la legge e vuole difendere l’alleanza mi segua!». Fuggì con i suoi figli tra i monti, abbandonando in città quanto possedevano.

Allora molti che ricercavano la giustizia e il diritto scesero nel deserto, per stabilirvisi.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 49 (50)

R. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

Parla il Signore, Dio degli dèi,

convoca la terra da oriente a occidente.

Da Sion, bellezza perfetta,

Dio risplende. R.

Davanti a me riunite i miei fedeli,

che hanno stabilito con me l’alleanza

offrendo un sacrificio.

I cieli annunciano la sua giustizia:

è Dio che giudica. R.

Offri a Dio come sacrificio la lode

e sciogli all’Altissimo i tuoi voti;

invocami nel giorno dell’angoscia:

ti libererò e tu mi darai gloria. R.

Il Vangelo di oggi Giovedì 18 Novembre 2021

Se avessi compreso quello che porta alla pace!

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 19,41-44

In quel tempo, Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città pianse su di essa dicendo:

«Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, quello che porta alla pace! Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi.

Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte; distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata».

Parola del Signore.

Gesù passa nella nostra vita | Il commento al Vangelo di oggi Giovedì 18 Novembre 2021

Gesù piange sulla città di Gerusalemme, perché essa non ha compreso chi era che le portava la pace e cosa bisognava fare per avere la pace di Dio: accoglierlo. Quante volte Gesù ci ha fatto visita ma noi abbiamo indurito il cuore e non ci siamo fatti consolare e conquistare da lui? Gesù viene a portare un messaggio di speranza: noi possiamo accoglierlo, perché, come dice San Pietro, solo le parole di Gesù sono parole di vita eterna! Se noi non ascoltiamo e lo rifiutiamo, sarà più probabile che ci troviamo poi in difficoltà.

Il commento al Vangelo di ieri:

Quello che annuncia poi Gesù su Gerusalemme non è una profezia di sventura, ma è quello che avviene quando si rifiuta e si “uccide” Dio nella propria vita: questo porta all’inquietudine, all’assenza di pace! L’invito che ci fa oggi Gesù è dunque quello di accogliere la sua pace, di accogliere il suo messaggio e la sua persona, che con delicatezza passa nella nostra vita e ci aspetta in un abbraccio.